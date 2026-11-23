La verdad es que grité al escuchar esta frase. Ha pasado bastante tiempo desde que escuchamos el ‘Avengers, assemble’ del Capitán América, Steve Rogers, y ya hacía falta una nueva frase que reuniera a nuestros superhéroes favoritos. Pero vayamos por partes.

El regreso de Steve Rogers al UCM

Al comienzo del avance final vemos a Steve Rogers y Peggy Carter cuestionándose si deberían contarle a su hijo, que ya es un adolescente, sobre su pasado como Capitán América.

Mientras esto sucede, descubrimos cómo Rogers regresa al centro de la batalla y todo se lo debemos a Los Cuatro Fantásticos, quienes lo buscan para devolverlo a la línea temporal principal.

En este momento, el tráiler nos lleva al pasado y nos muestra breves flashbacks de los antiguos Avengers, todo esto mientras Rogers le revela a su hijo una parte de su historia.

Avengers: Doomsday presenta su tráiler final con el regreso de Steve Rogers y una nueva reunión de superhéroes.

(Fotografía: YouTube )





También vemos y escuchamos a un Thor mucho más maduro, quien habla sobre la importancia de dejar de lado las diferencias para luchar por un objetivo en común: salvar al mundo de la amenaza del Doctor Doom.