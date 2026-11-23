Comienzo a cuestionarme si Marvel está lanzando tantos tráileres de ‘Avengers: Doomsday’ para aumentar el hype o si, en realidad, está revelando demasiado. Pero bueno, hemos llegado al avance final antes del gran día y mi primer comentario es: ¿el famoso ‘Avengers, assemble’ quedará atrás para darle paso al ‘To me, my X-Men’?
Adiós, ‘Avengers, assemble’: el tráiler final nos da un vistazo a la batalla de ‘Avengers: Doomsday'
La verdad es que grité al escuchar esta frase. Ha pasado bastante tiempo desde que escuchamos el ‘Avengers, assemble’ del Capitán América, Steve Rogers, y ya hacía falta una nueva frase que reuniera a nuestros superhéroes favoritos. Pero vayamos por partes.
El regreso de Steve Rogers al UCM
Al comienzo del avance final vemos a Steve Rogers y Peggy Carter cuestionándose si deberían contarle a su hijo, que ya es un adolescente, sobre su pasado como Capitán América.
Mientras esto sucede, descubrimos cómo Rogers regresa al centro de la batalla y todo se lo debemos a Los Cuatro Fantásticos, quienes lo buscan para devolverlo a la línea temporal principal.
En este momento, el tráiler nos lleva al pasado y nos muestra breves flashbacks de los antiguos Avengers, todo esto mientras Rogers le revela a su hijo una parte de su historia.
También vemos y escuchamos a un Thor mucho más maduro, quien habla sobre la importancia de dejar de lado las diferencias para luchar por un objetivo en común: salvar al mundo de la amenaza del Doctor Doom.
X-Men y Avengers unidos en la batalla
Y, por supuesto, Doom también se hace presente, acompañado de su equipo, entre quienes podría estar la Bruja Escarlata. Además, habla sobre cómo las acciones de los héroes en el pasado (lo que sucedió en ‘Avengers: Endgame’) les dieron un futuro que les fue arrebatado.
Es entonces, en medio de lo que parece ser el inicio de una gran batalla, cuando Cíclope grita la frase ‘To me, my X-Men’ (‘A mí, mis X-Men’). En ese momento vemos aparecer a Nightcrawler, Gambito, Mystique y Beast, junto con Los Cuatro Fantásticos, Shang-Chi, Thor y Yelena.
Entre los momentos destacados está el hecho de que Steve Rogers todavía puede blandir a Mjölnir y, por supuesto, el reencuentro con Bucky. Por ahí también vemos el reactor Arc que Tony Stark llevaba en el pecho, un detalle que nos hace pensar que el Doctor Doom podría ser una variante de Stark proveniente de otro universo.
Estamos a menos de un mes del estreno de ‘Avengers: Doomsday’ y las expectativas están por todo lo alto ante lo que promete ser uno de los grandes regresos de Marvel.