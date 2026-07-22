‘Avengers: Doomsday’ tiene una recaudación millonaria en preventa de entradas en EU

Esta venta de entradas generó 16,5 millones de dólares, de acuerdo con información de Variety. Además, coincide con el lanzamiento de Marvel del primer tráiler oficial, que anticipa una batalla épica entre los Vengadores y los X-Men contra Doctor Doom.

La preventa para la cinta que se estrena el próximo 18 de diciembre estuvo disponible solamente para formatos premium y en mil cines en Estados Unidos. Según datos de Variety, estas funciones para los días 17 y 18 ya se encuentran prácticamente agotadas.

Para su estreno será lanzada a más de 4 mil pantallas en Norteamérica y se espera que más cercano a Nochebuena y Navidad se añadan más funciones.

Si te preguntabas si la cinta estará disponible en formato IMAX, lamentamos comentarte que no será así, pues Dune:Part III, que se estrena el mismo día, tendrá la cobertura exclusiva en esas salas.

La razón es porque el director Denis Villeneuve filmó la tercera entrega de Dune en este formato. En el caso de la cinta de Marvel, presenta Infinity Vision, que si bien no es una nueva tecnología, garantiza que las salas de cine cumplan con rigurosos estándares técnicos.