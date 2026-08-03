‘Ted Lasso’ regresa a la cancha y a la pantalla chica tras una pausa de tres años

"Se sintió ridículamente fácil", dijo la actriz Hannah Waddingham, junto a sus compañeros Jeremy Swift y Juno Temple, durante una rueda de prensa previa al estreno de la cuarta temporada, este miércoles 5 de agosto.

"Siempre nos sentimos como una familia, desde el primer día", señaló Waddingham, que interpreta a la presidenta del ficticio club de fútbol inglés AFC Richmond, Rebecca Welton.

Swift, quien da vida a uno de los ejecutivos del club, Leslie Higgins, coincidió: "Cuando retomamos la dinámica, todo volvió a fluir enseguida".

Protagonizada por Jason Sudeikis, Ted Lasso cuenta la historia de un entrenador de futbol americano contratado para dirigir el AFC Richmond, junto a su asistente, el entrenador Beard (Brendan Hunt).

Como antesala del retorno a la pantalla chica, los estadounidenses Sudeikis y Hunt, también productores de la serie, retomaron sus personajes en una aparición sorpresa el 19 de julio en el espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial, disputada por Argentina y España en Estados Unidos, en una viñeta en la que presentaron a la estrella del pop Justin Bieber.