Después de años en los que Marvel priorizó el acontecimiento sobre el personaje, Spider-Man: Brand New Day recupera una idea esencial: Peter Parker y Spider-Man son inseparables. La película entiende que el equilibrio del héroe nunca ha dependido únicamente de sus poderes, sino de las personas que le enseñaron por qué vale la pena usarlos.
Un nuevo Spiderman y un gran futuro por cortesía del director, Destin Cretton
El amigable vecino que necesitábamos
Lejos del gigantismo multiversal que ha definido las últimas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel, Destin Daniel Cretton apuesta por una historia de escala urbana e íntima y la decisión resulta refrescante, tan así que devuelve al personaje a las calles de Nueva York, donde sus conflictos adquieren una dimensión mucho más humana.
Sin embargo, ese acierto convive con un segundo acto que pierde impulso: la acumulación de personajes secundarios y varias secuencias de transición innecesariamente prolongadas afectan el ritmo de una película que supera ampliamente las dos horas.
Aunque su puesta en escena mantiene una notable elegancia visual, el montaje termina evidenciando altibajos narrativos que impiden que la experiencia alcance un nivel verdaderamente sobresaliente.
No obstante, esa pausa termina encontrando sentido en el desenlace, pues todo el tiempo que la película dedica a reconstruir a Peter Parker permite que el tercer acto tenga el peso emocional que necesita, convirtiendo su resolución en un final satisfactorio, emotivo y, sobre todo, justo para un héroe que llevaba varias entregas esperando una historia que entendiera quién es detrás de la máscara.
Un guión que entendió su trabajo
Chris McKenna y Erik Sommers construyen un guion que sabe aprovechar las consecuencias emocionales de entregas anteriores. Las relaciones personales ocupan el centro del relato y, por primera vez en mucho tiempo, las motivaciones de Peter importan más que la necesidad de preparar el siguiente capítulo del universo compartido.
Sadie Sink y Zendaya tienen los diálogos correctos y llevan la trama de manera adecuada, honesta y sin hacer sentir que sus personajes están fuera de lugar. Algo que ayuda enormemente a que Tom Holland navegue tranquilo y a su manera.
La excepción es la incorporación de Jon Bernthal como Punisher, su presencia aporta dureza y una energía distinta al conflicto, pero la evolución de su relación con Spider-Man ocurre con demasiada rapidez y carece del desarrollo necesario para sentirse plenamente orgánica, dejando la impresión de responder más a una necesidad de franquicia que a una exigencia dramática, aunque no podemos negar que querer a Spidey tampoco es tan difícil.
El diablo está en los detalles
Uno de los mayores logros de la película es su apartado musical. Es, nuevamente, Michael Giacchino, que abandona el espectáculo sinfónico para construir una partitura íntima, con matices jazzísticos que acompañan la soledad de un Peter Parker despojado de la tecnología de Stark y de la red de apoyo que conocíamos.
La música no solo refuerza el tono melancólico del relato, sino que también sostiene algunos de sus pasajes más pausados y potencia un diseño de producción que encuentra en los formatos premium, especialmente Dolby Atmos, uno de sus mejores escaparates.
La dirección de Cretton también sobresale al devolver peso físico al balanceo entre edificios y a los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Las secuencias de acción recuperan una sensación de peligro tangible gracias a una cámara más cercana y dinámica.
Desde el punto de vista técnico, la producción tiene un cuidado notable. Cretton, tras el éxito visual de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, apuesta por una estética inspirada en el cine policíaco de los años setenta mediante el uso de cámaras Arri Alexa LF y ópticas anamórficas Panavision. A ello se suma el trabajo de la diseñadora de producción Kave Quinn, responsable de construir una Nueva York más áspera y texturizada en los estudios de Atlanta.
Con un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares antes de marketing, Marvel Studios respalda una propuesta cuyo esfuerzo visual es evidente en prácticamente cada escenario.
Escena post-créditos
En contraste, la única escena postcréditos resulta sorprendentemente conservadora. Aunque ofrece información relevante sobre el futuro de la franquicia, opta por confirmar expectativas en lugar de proponer un giro verdaderamente audaz.
En conclusión...
Spider-Man: Brand New Day no es la obra definitiva del personaje, pero sí representa uno de los pasos más firmes que Marvel y Sony han dado en los últimos años para recuperar aquello que convirtió a Peter Parker en un héroe irreemplazable.
La película demuestra que las historias memorables no dependen del tamaño de la amenaza ni de la magnitud del espectáculo, sino de la honestidad con la que entienden a sus personajes. Cuando recuerda esa premisa, Brand New Day encuentra su mejor versión y confirma que el futuro de Spider-Man sigue estando en las decisiones humanas mucho más que en el multiverso.