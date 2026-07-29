El amigable vecino que necesitábamos

Lejos del gigantismo multiversal que ha definido las últimas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel, Destin Daniel Cretton apuesta por una historia de escala urbana e íntima y la decisión resulta refrescante, tan así que devuelve al personaje a las calles de Nueva York, donde sus conflictos adquieren una dimensión mucho más humana.

Sin embargo, ese acierto convive con un segundo acto que pierde impulso: la acumulación de personajes secundarios y varias secuencias de transición innecesariamente prolongadas afectan el ritmo de una película que supera ampliamente las dos horas.

Aunque su puesta en escena mantiene una notable elegancia visual, el montaje termina evidenciando altibajos narrativos que impiden que la experiencia alcance un nivel verdaderamente sobresaliente.

No obstante, esa pausa termina encontrando sentido en el desenlace, pues todo el tiempo que la película dedica a reconstruir a Peter Parker permite que el tercer acto tenga el peso emocional que necesita, convirtiendo su resolución en un final satisfactorio, emotivo y, sobre todo, justo para un héroe que llevaba varias entregas esperando una historia que entendiera quién es detrás de la máscara.

Un guión que entendió su trabajo

Chris McKenna y Erik Sommers construyen un guion que sabe aprovechar las consecuencias emocionales de entregas anteriores. Las relaciones personales ocupan el centro del relato y, por primera vez en mucho tiempo, las motivaciones de Peter importan más que la necesidad de preparar el siguiente capítulo del universo compartido.

Sadie Sink y Zendaya tienen los diálogos correctos y llevan la trama de manera adecuada, honesta y sin hacer sentir que sus personajes están fuera de lugar. Algo que ayuda enormemente a que Tom Holland navegue tranquilo y a su manera.

La excepción es la incorporación de Jon Bernthal como Punisher, su presencia aporta dureza y una energía distinta al conflicto, pero la evolución de su relación con Spider-Man ocurre con demasiada rapidez y carece del desarrollo necesario para sentirse plenamente orgánica, dejando la impresión de responder más a una necesidad de franquicia que a una exigencia dramática, aunque no podemos negar que querer a Spidey tampoco es tan difícil.