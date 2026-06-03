Todo sobre ‘Cabo de miedo’, la nueva miniserie de suspenso protagonizada por Javier Barderm

"Hay algo amenazante, un componente animal en Max Cady que siempre ha estado ahí", dijo Bardem en una mesa redonda como parte del lanzamiento de la serie que llega a la plataforma Apple TV este 5 de junio.

"Tiene algo que no te deja quitarle los ojos de encima, pero cuando menos lo esperas, te puede atacar (...) y fuimos en esa dirección", agregó el actor de 57 años.

"¡Un predador paciente!", le complementó su antagonista en la pantalla, Amy Adams.

La actriz de 51 años interpreta a Anna Bowden, quien al igual que su esposo Tom (Patrick Wilson) y sus dos hijos, se convertirá en el blanco de la furia de Cady, un exconvicto que cumplió condena acusado de matar a su esposa.

Para el rol, Adams se inspiró en las actrices clásicas "por la forma en que podían equilibrar una feminidad extrema con una voluntad y determinación absolutamente inquebrantables".

"Creo que es simplemente parte de cómo me gusta ver a las mujeres, fuertes y suaves a la vez. Me encanta esa contradicción", acotó.