El español Javier Bardem buscó inspiración en el mundo animal para meterse en la piel del perturbado Max Cady en la versión televisiva de "Cabo del Miedo", y traer el personaje interpretado en el pasado por Robert De Niro y Robert Mitchum a otra generación con otros traumas.
Todo sobre ‘Cabo de miedo’, la nueva miniserie de suspenso protagonizada por Javier Barderm
"Hay algo amenazante, un componente animal en Max Cady que siempre ha estado ahí", dijo Bardem en una mesa redonda como parte del lanzamiento de la serie que llega a la plataforma Apple TV este 5 de junio.
"Tiene algo que no te deja quitarle los ojos de encima, pero cuando menos lo esperas, te puede atacar (...) y fuimos en esa dirección", agregó el actor de 57 años.
"¡Un predador paciente!", le complementó su antagonista en la pantalla, Amy Adams.
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La actriz de 51 años interpreta a Anna Bowden, quien al igual que su esposo Tom (Patrick Wilson) y sus dos hijos, se convertirá en el blanco de la furia de Cady, un exconvicto que cumplió condena acusado de matar a su esposa.
Para el rol, Adams se inspiró en las actrices clásicas "por la forma en que podían equilibrar una feminidad extrema con una voluntad y determinación absolutamente inquebrantables".
"Creo que es simplemente parte de cómo me gusta ver a las mujeres, fuertes y suaves a la vez. Me encanta esa contradicción", acotó.
La serie está basada en el libro "Los verdugos" (1957) de John D. MacDonald, del cual hay dos versiones cinematográficas, una de 1962, y la otra de 1991, protagonizada por De Niro, Nick Nolte y Jessica Lange, y dirigida por Martin Scorsese.
Scorsese y Spielberg son productores ejecutivos de la serie creada por Nick Antosca.
Bardem, en la alfombra roja de la serie en Los Ángeles, sostuvo que el elemento tecnológico fue crucial para traer la historia a la década actual.
Por si no lo viste:
"El hecho de poder manejar, manipular el pensamiento, la idea, la voluntad a través de lo que leen por este teléfono, por el ordenador... Él es un hombre consciente de eso y lo utiliza", dijo a la agencia AFP.
El thriller veraniego, ambientado en la pantanosa Georgia, incorporó a los jóvenes Joe Anders y Lily Collias para encarnar a los hijos de la atormentada familia Bowden.