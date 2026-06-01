Amos del Universo

Un elenco de lujo que incluye a Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes e Idris Elba protagoniza esta película que lleva a la gran pantalla la historia de He-Man. Dirigida por Travis Knight, la cinta nos transportará a Eternia, donde Adam luchará por salvar su planeta natal con la ayuda de la Espada de Poder de Grayskull.

STREAMING

Michael Jackson: El veredicto

En un momento particularmente oportuno, llega esta docuserie dividida en tres partes que analiza el histórico juicio penal de 2005 contra el Rey del Pop. Dirigida por Nick Green, la producción reúne material de archivo y reconstruye los acontecimientos a partir de entrevistas con personas involucradas en el caso.

Avatar: El último maestro del aire

(temporada 2)

La segunda temporada de esta adaptación live-action nos llevará, al igual que la serie animada, al Reino Tierra, donde Aang se enfrentará a nuevos peligros y aventuras en su camino para dominar este elemento.

The Bear

(temporada 5)

Estamos ante la temporada en la que veremos a Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach regresar para dar cierre definitivo a los arcos de sus personajes. En lugar de prolongarse innecesariamente, la serie concluye cuando debe hacerlo. De hecho, esta entrega existe porque su creador, Christopher Storer, originalmente planeaba finalizar la historia durante la temporada anterior.

The Legend of Vox Machina

(temporada 4)

La épica serie regresa un año después de los acontecimientos del Cónclave Croma. Vox Machina se ha separado en busca de amor, familia y un propósito propio, pero, como siempre, deberá responder al llamado de la aventura cuando un antiguo mal despierte para amenazar al reino.