Junio llega cargado de nuevas historias. Entre franquicias animadas que regresan a la pantalla grande, apuestas originales y el esperado regreso de series que han conquistado a millones de espectadores, el mes se perfila como uno de los más atractivos para los amantes del entretenimiento.
Nuevo mes, nuevos estrenos: qué ver en junio
Tanto en salas de cine como en plataformas de streaming, la oferta abarca desde acción y ciencia ficción hasta drama, comedia y documentales, demostrando que el inicio del verano viene acompañado de una agenda repleta de estrenos imperdibles. Si estás buscando qué ver durante las próximas semanas, estos son los títulos que marcarán junio y que merecen un lugar en tu lista.
CINE
Toy Story 5
Estreno: 17 de junio
Nuestro grupo de juguetes favorito vuelve a reunirse para enfrentarse, en esta ocasión, a Lilypad, una tableta electrónica que llega con nuevas ideas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Será que la tecnología acabará con el juego tal como lo conocemos?
Scary Movie 6
Estreno: 3 de junio
Los hermanos Marlon y Shawn Wayans regresan a la franquicia Scary Movie, la saga que, en pleno auge de los slashers, llegó para burlarse de las películas de terror. Junto a ellos vuelven otros nombres conocidos como Anna Faris, Regina Hall y Dave Sheridan.
Amos del Universo
Estreno: 3 de junio
Un elenco de lujo que incluye a Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes e Idris Elba protagoniza esta película que lleva a la gran pantalla la historia de He-Man. Dirigida por Travis Knight, la cinta nos transportará a Eternia, donde Adam luchará por salvar su planeta natal con la ayuda de la Espada de Poder de Grayskull.
STREAMING
Michael Jackson: El veredicto
Estreno: 3 de junio
Dónde ver: Netflix
En un momento particularmente oportuno, llega esta docuserie dividida en tres partes que analiza el histórico juicio penal de 2005 contra el Rey del Pop. Dirigida por Nick Green, la producción reúne material de archivo y reconstruye los acontecimientos a partir de entrevistas con personas involucradas en el caso.
Avatar: El último maestro del aire
(temporada 2)
Estreno: 25 de junio
Dónde ver: Netflix
La segunda temporada de esta adaptación live-action nos llevará, al igual que la serie animada, al Reino Tierra, donde Aang se enfrentará a nuevos peligros y aventuras en su camino para dominar este elemento.
The Bear
(temporada 5)
Estreno: 26 de junio
Dónde ver: Disney+
Estamos ante la temporada en la que veremos a Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach regresar para dar cierre definitivo a los arcos de sus personajes. En lugar de prolongarse innecesariamente, la serie concluye cuando debe hacerlo. De hecho, esta entrega existe porque su creador, Christopher Storer, originalmente planeaba finalizar la historia durante la temporada anterior.
The Legend of Vox Machina
(temporada 4)
Estreno: 3 de junio
Dónde ver: Prime Video
La épica serie regresa un año después de los acontecimientos del Cónclave Croma. Vox Machina se ha separado en busca de amor, familia y un propósito propio, pero, como siempre, deberá responder al llamado de la aventura cuando un antiguo mal despierte para amenazar al reino.