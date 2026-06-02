Sin embargo, este resurgimiento del terror ,u horror, no comenzó aquí. Desde hace algunos años el género se está reinventando gracias a la llegada de nuevos rostros, muchos de ellos surgidos de YouTube o sketches comedia, pero todos con ideas frescas y una gran capacidad para aterrar al público.

Antes de dirigir una de las películas más exitosas del año, Curry Barker hacía videos de comedia en YouTube. Hoy, junto a otros creadores digitales, forma parte de una nueva generación que está redefiniendo el cine de terror.

(Fotografía: IMDb)

No se trata solo de que el terror independiente esté de moda; estos nuevos directores están haciendo lo que nadie más se atreve a hacer.

Curry Barker

Curry Barker junto a otros creadores digitales, forma parte de una nueva generación que está redefiniendo el cine de terror. (Fotografía: Frazer Harrison)

Su amor por la industria del entretenimiento lo llevó a mudarse a Los Ángeles, donde conoció a Cooper Tomlinson. Juntos crearon el canal de comedia de YouTube This Is a Bad Idea.

Se introdujo al terror con Milk & Serial, un found footage de bajo presupuesto que se convirtió en un éxito. Su llegada a la gran pantalla fue con Obsession, película que ya superó los 100 millones de dólares en recaudación solo en Estados Unidos.

Kane Parsons

Parsons, de apenas 20 años, es mejor conocido en internet como Kane Pixels. El joven director de A24 es un cineasta autodidacta y prodigio de los efectos visuales que se hizo viral gracias a un cortometraje de estilo found footage inspirado en los Backrooms, una leyenda de internet nacida en foros y convertida posteriormente en creepypasta que llevó al cine de de la mano de la productora independiente.