Los últimos fines de semana el cine ha estado marcado por un solo género: el terror. Por un lado está la película de bajo presupuesto Obsession y, por el otro, la historia surgida de una creepypasta, Backrooms. Ambas son un éxito en taquilla y ambas tienen algo en común: tanto Curry Barker como Kane Parsons hoy soy directores, pero comenzaron sus carreras en YouTube.
Los nuevos maestros del terror: de YouTube y la comedia a conquistar Hollywood
Sin embargo, este resurgimiento del terror ,u horror, no comenzó aquí. Desde hace algunos años el género se está reinventando gracias a la llegada de nuevos rostros, muchos de ellos surgidos de YouTube o sketches comedia, pero todos con ideas frescas y una gran capacidad para aterrar al público.
No se trata solo de que el terror independiente esté de moda; estos nuevos directores están haciendo lo que nadie más se atreve a hacer.
Curry Barker
Su amor por la industria del entretenimiento lo llevó a mudarse a Los Ángeles, donde conoció a Cooper Tomlinson. Juntos crearon el canal de comedia de YouTube This Is a Bad Idea.
Se introdujo al terror con Milk & Serial, un found footage de bajo presupuesto que se convirtió en un éxito. Su llegada a la gran pantalla fue con Obsession, película que ya superó los 100 millones de dólares en recaudación solo en Estados Unidos.
Kane Parsons
Parsons, de apenas 20 años, es mejor conocido en internet como Kane Pixels. El joven director de A24 es un cineasta autodidacta y prodigio de los efectos visuales que se hizo viral gracias a un cortometraje de estilo found footage inspirado en los Backrooms, una leyenda de internet nacida en foros y convertida posteriormente en creepypasta que llevó al cine de de la mano de la productora independiente.
Danny y Michael Philippou
Los gemelos australianos, mejor conocidos en línea como RackaRacka, comenzaron en YouTube, donde acumularon una enorme base de seguidores gracias a sus videos que mezclaban comedia, acción y terror.
Como youtubers consiguieron importantes reconocimientos, pero fue su primera película, Talk to Me, la que los lanzó al estrellato. Su segunda cinta, Bring Her Back, terminó de posicionarlos como algunos de los nuevos referentes del terror contemporáneo.
Zach Cregger
Películas como Barbarian y Weapons nos aterran, pero mucho antes de consolidarse como director de terror, Zach Cregger era conocido por su faceta como comediante. Ganó notoriedad como miembro de la compañía de sketches The Whitest Kids U' Know, para después dar un giro radical a su carrera.
Barbarian, su ópera prima, fue un éxito comercial y recibió elogios tanto de la crítica como del público. Weapons, por su parte, provocó una intensa disputa entre estudios por obtener los derechos de producción y le dio un Oscar a Amy Madigan.
Con apenas dos películas y una próxima a estrenarse, Cregger ya se ha consolidado como una de las voces más interesantes del terror moderno. En todas sus obras se ha destacado su capacidad para combinar atmósferas inquietantes con una tensión narrativa impulsada por los personajes.
Jordan Peele
Antes de convertirse en uno de los nombres más importantes del terror contemporáneo, Jordan Peele era ampliamente conocido por su trabajo en la comedia. Junto a Keegan-Michael Key protagonizó el exitoso programa de sketches Key & Peele, que lo convirtió en una figura reconocida de la televisión estadounidense.
Su salto al terror llegó en 2017 con Get Out, una película que revolucionó el género al combinar horror psicológico con crítica social. La cinta fue un éxito de taquilla y le valió el Premio Oscar al Mejor Guión Original. Luego dirigió Us y Nope, consolidando un estilo propio caracterizado por el uso del suspenso, el simbolismo y los comentarios sobre la sociedad contemporánea. Con solo tres películas, Peele ha demostrado que el terror puede ser tan inquietante como profundamente reflexivo.