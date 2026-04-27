No lo decimos nosotros, lo dicen los números. La película Michael, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del “Rey del Pop”, lideró la taquilla en su primer fin de semana a nivel mundial, además de que logró posicionarse como el mejor estreno de la historia para una cinta biopic.
'Michael' lidera la taquilla y se convierte en el mejor estreno de un biopic en la historia
Este proyecto que aborda los orígenes de Michael Jackson, alcanzó en taquilla 97 millones de dólares (mdd) tan solo en Estados Unidos y 217 mdd a nivel mundial. Con esto y de acuerdo con cifras compartidas por Variety, ya se convirtió en el mejor debut de biopic al superar indiscutiblemente a Straight Outta Compton (2015), que en su debut hizo 60 mdd.
“El poder de la influencia de Michael Jackson en la cultura es innegable (…) la gente se lo está pasando en grande en los cines”, asegura Adam Fogelson, presidente del departamento de cine de Lionsgate, el estudio a cargo de Michael.
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De hecho, para el mismo estudio también fue un rotundo éxito, incluso sobre Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2 (2015), que logró 102 mdd en su debut.
Si todavía no la has visto, vale la pena que sepas que Michael está protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, quien debuto como actor y que al parecer le salió muy bien. La cinta bajo la dirección de Antoine Fuqua narra la trayectoria del artista de los Jackson 5 hasta convertirse en el “Rey del Pop”.
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¿Habrá secuela de Michael?
Tal fue su éxito en estos primeros días que Adam Fogelson, directivo de Lionsgate Motion Pictpore Group, afirmó en entrevista para Business Insider que “habrá al menos una película más”, pues aún hay vasto material que puede desarrollarse para una próxima entrega.
“Siempre me entusiasmó la posibilidad de que se pudiera contar la historia de Michael de una manera más completa y satisfactoria si no se estuviera limitado a una sola película. Es importante tratar de darle a la audiencia un auténtico entendimiento de quién era Michael Jackson”, agregó.