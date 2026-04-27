‘Michael’ lidera la taquilla y se convierte en el mejor estreno de un biopic en la historia

Este proyecto que aborda los orígenes de Michael Jackson, alcanzó en taquilla 97 millones de dólares (mdd) tan solo en Estados Unidos y 217 mdd a nivel mundial. Con esto y de acuerdo con cifras compartidas por Variety, ya se convirtió en el mejor debut de biopic al superar indiscutiblemente a Straight Outta Compton (2015), que en su debut hizo 60 mdd.

“El poder de la influencia de Michael Jackson en la cultura es innegable (…) la gente se lo está pasando en grande en los cines”, asegura Adam Fogelson, presidente del departamento de cine de Lionsgate, el estudio a cargo de Michael.

De hecho, para el mismo estudio también fue un rotundo éxito, incluso sobre Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2 (2015), que logró 102 mdd en su debut.

Si todavía no la has visto, vale la pena que sepas que Michael está protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, quien debuto como actor y que al parecer le salió muy bien. La cinta bajo la dirección de Antoine Fuqua narra la trayectoria del artista de los Jackson 5 hasta convertirse en el “Rey del Pop”.