‘Michael’ lidera la taquilla en su preestreno y supera a ‘Project Hail Mary’ en Norteamérica

De hecho, ya superó al estreno de marzo Project Hail Mary como la cinta más taquillera en preestreno —que alcanzó 12 mdd—, así como a la promesa de febrero Scream 7, que obtuvo 7,8 mdd.

En el caso de Project Hail Mary, recaudó en su fin de semana de estreno uso 80 mdd, mientras que Scream 7 hizo un debut de 63 mdd, así que no sería novedad que Michael encabece sin problema la taquilla de este fin de semana.

La biopic de Michael ha tenido opiniones encontradas, algunos celebran la interpretación de Colman Domingo y Jaafar Jackson, mientras que otros resaltan costosos problemas tras bambalinas, de acuerdo con el portal Variety.

Recordemos que esta cinta bajo la dirección de Antoine Fuqua narra los inicios del cantante y cómo se convirtió en uno de los artistas más importantes del mundo.

También profundiza en la dinámica familiar que impulsó la carrera del Rey del Pop: Joe Jackson, el exigente patriarca que vio en sus hijos una oportunidad de transformar su destino y Katherine, una figura clave en el equilibrio emocional del núcleo familiar.

La cinta biopic costó al menos 170 millones de dólares, lo que la convirtió en una de las películas biográficas más caras de la historia.