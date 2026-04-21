Pero primero lo primero. Hablemos de Jaafar Jackson como protagonista de la biopic. El sobrino del rey del pop debutó a lo grande y marcó su camino inesperadamente para este papel, pues nunca se consideró a sí mismo como una opción para hacerlo.

Jaafar Jackson y elenco

“Cuando escuché hablar de la película por primera vez, mi primer pensamiento definitivamente no fue: ‘Voy a interpretar a Michael’. Ni siquiera había soñado con ser actor. Lo primero que pensé fue: ‘Me pregunto quién interpretará a Michael’”, recuerda el actor.

De hecho, para el mismo director Antoine Fuqua la elección fue clara desde el principio. El parecido físico, sensibilidad y cualidad emocional lo convenció de que era el indicado para interpretar a Michael.

Colman Domingo interpreta a Joe Jackson; Nia Long da vida a Katherine Jackson y también participan otros artistas como Juliano Valdi, Laura Harrier, Miles Teller, Nia Long, Chris Hardy, Brad Austin, Jennie Mónica, entre otros.

Por qué verla

La historia también profundiza en la dinámica familiar que impulsó la carrera del Rey del Pop: Joe Jackson, el exigente patriarca que vio en sus hijos una oportunidad de transformar su destino y Katherine, una figura clave en el equilibrio emocional del núcleo familiar.

Plantea desde el inicio una narrativa clara, centrada en la infancia y en la construcción del personaje, lo que permite seguir la historia con naturalidad y sin distracciones. Jaafar asume el papel con presencia y control, mientras que Colman Domingo destaca por su solidez en pantalla, aportando equilibrio en los momentos clave.

La música se integra de forma orgánica lo que permite acompañar el desarrollo de la historia y refuerza la identidad del protagonista sin necesidad de enfatizar de más.