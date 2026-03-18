La mayor gala de Hollywood los premios Oscar, atrajeron a una audiencia menor el pasado domingo para en su edición 2026, frente al año pasado. ¿Adiós a su relevancia? Al menos eso dicen las cifras de la firma de medición Nielsen, que aseguran una disminución de 9%.
Tras dos años al alza, los premios Oscar pierden audiencia en su edición 2026
Se trata de la primera caída de audiencia que la ceremonia presenta desde 2022, en la cual volvió a cobrar fuerza tras los bajos números durante el covid con la sintonía de 16,68 millones de personas.
La 98º gala de los Premios de la Academia fue transmitida por la cadena estadounidense ABC y, por segundo año consecutivo, por la plataforma de streaming Hulu, ambas bajo el paraguas de Disney.
One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, se alzó como la película del año y cerró la noche con seis estatuillas.
La ceremonia estuvo conducida por el comediante Conan O'Brien y contó con momentos musicales que prestigiaron al fenómeno de Netflix "Las guerreras k-pop" y la taquillera "Sinners", de Ryan Coogler.
Trajo además un sentido segmento "In Memoriam", que incluyó un homenaje al actor Robert Redford a cargo de Barbra Streisand.
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La transmisión de los Premios de la Academia, que llegó a congregar a más de 40 millones de personas alrededor de la televisión la década pasada, vio su audiencia desplomarse a 10,4 millones de telespectadores en 2021.
A partir de entonces fue recuperándose paulatinamente hasta este 2026.
En 2025, cuando "Anora", de Sean Baker, se alzó como mejor película del año, la difusión de la fiesta del cine alcanzó mayor audiencia gracias al streaming que llevó el evento a los teléfonos y las computadoras, para un total de 19,69 millones de espectadores.
La disminución de este año va en sintonía con lo registrado por otros eventos de la temporada, como los Globos de Oro y los Grammys, que vieron reducciones similares.
Y por si fuera poco, a partir de 2029 los Oscar serán transmitidos solo por YouTube.
Con información de AFP