Tras dos años al alza, los premios Oscar pierden audiencia en su edición 2026

Se trata de la primera caída de audiencia que la ceremonia presenta desde 2022, en la cual volvió a cobrar fuerza tras los bajos números durante el covid con la sintonía de 16,68 millones de personas.

La 98º gala de los Premios de la Academia fue transmitida por la cadena estadounidense ABC y, por segundo año consecutivo, por la plataforma de streaming Hulu, ambas bajo el paraguas de Disney.

One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, se alzó como la película del año y cerró la noche con seis estatuillas.

La ceremonia estuvo conducida por el comediante Conan O'Brien y contó con momentos musicales que prestigiaron al fenómeno de Netflix "Las guerreras k-pop" y la taquillera "Sinners", de Ryan Coogler.

Trajo además un sentido segmento "In Memoriam", que incluyó un homenaje al actor Robert Redford a cargo de Barbra Streisand.

La transmisión de los Premios de la Academia, que llegó a congregar a más de 40 millones de personas alrededor de la televisión la década pasada, vio su audiencia desplomarse a 10,4 millones de telespectadores en 2021.

A partir de entonces fue recuperándose paulatinamente hasta este 2026.