La actriz Barbra Streisand recibirá una Palma de Oro honorífica en Cannes

"Es con orgullo y profunda humildad que me sumo al círculo de los galardonados con la Palma de Oro honorífica, cuyo trabajo me inspira desde hace mucho tiempo", celebró la cantante, actriz y directora, de 83 años, citada en un comunicado.

Este premio honorífico se añadirá a la larga lista de galardones que ya tiene Streisand, una de las pocas artistas en el mundo recompensada con los Oscar (cine, 2 estatuillas), los Grammy (música, 10), los Tony (teatro, 1) y los Emmy (televisión, 4).

"Es la síntesis legendaria entre Broadway y Hollywood, entre el escenario del music hall y la gran pantalla de cine", elogió Thierry Frémaux, delegado general del festival, que este año se celebrará entre el 12 y el 23 de mayo.

El certamen anunció hace unos días que también entregaría una Palma de Oro honorífica al cineasta neozelandés Peter Jackson.

Streisand, inicialmente interesada por una carrera como actriz, llamó rápidamente la atención por su voz excepcional en los cabarets, antes de triunfar en Broadway.

En su primer papel en el cine, en 1968 en Funny Girl, ganó el Óscar a la mejor actriz con tan solo 26 años.

Luego rodó con Gene Kelly (Hello, Dolly!, 1969) y Vincente Minnelli (Vuelve a mi lado, 1970). Con Robert Redford protagonizó Nuestro años felices (1973), de Sydney Pollack, cuya canción The way we were se convirtió en una de las grandes melodías del cine.