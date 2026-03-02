Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cine y TV

¿Shakespeare elegiría el cine antes que el streaming? Esto dicen los productores de Hamnet

Los productores de la cinta nominada al Oscar reabren el debate sobre la experiencia de los usuarios en las salas de cine vs. streaming. Esto fue lo que dijeron.
lun 02 marzo 2026 07:17 PM
¿Shakespeare elegiría el cine antes que el streaming? Esto dicen los productores de Hamnet
. (IMDb)

Si William Shakespeare estuviera trabajando en películas hoy en día, quisiera que se proyectaran en el cine en vez de ir directo al streaming. Al menos eso piensan los productores de Hamnet.

Con el modelo de negocios tradicional de Hollywood sacudido por el explosivo crecimiento de compañías como Netflix, los cineastas están resistiendo con más fuerza, pidiendo a los estudios preservar la experiencia de ir al cine.

Publicidad

Y Hamnet, la historia del duelo de Agnes y William Shakespeare por la muerte de su hijo en la Inglaterra del siglo XVI arrasada por la plaga, es uno de esos filmes que exige ser visto como experiencia comunitaria, dijeron sus productores.

"Muestra cómo contar historias es un arte universal (...) y cómo la gente tiene tantas ganas de participar de experiencias compartidas que les permitan realmente sentirse parte de una historia", dijo Nic Gonda, uno de los productores, a la agencia AFP.

"Lo que ha sido muy emocionante durante el último mes es ver cómo lo que comenzó como una proyección en Estados Unidos ahora se ha expandido por el mundo", agregó.

Te puede interesar:

Ethan Hawke caracterizado como Lorenz Hart en la película Blue Moon nominada al Oscar 2026.
Cine y TV

'Blue Moon': la transformación total de Ethan Hawke que lo llevó al Oscar 2026

A su lado, la también productora Pippa Harris, una de las cinco nominadas a Mejor Película por la cinta de amor y duelo dirigida por Chloe Zhao, lamentó la transformación de los hábitos de consumo de los espectadores.

"Si le dices a la gente que hay una película en el cine esta semana que puedes ver en casa la semana que viene, entonces la gente ni se molesta, expresó Harris.

"Ellos piensan, 'bueno, espero a que la pasen en streaming y la veo en casa'".

La también productora Liza Marshall dijo que la idea de que el streaming es lo suficiente bueno es contraria a lo que el dramaturgo defendía.

"Es totalmente diferente ver algo en la gran pantalla con un grupo de extraños. Eso es realmente una experiencia increíble", dijo Marshall a AFP.

Publicidad

"Urge más que nunca, a medida que nos distanciamos mirando nuestras pantallas individuales, que nos unamos en una experiencia social, es para eso que Shakespeare escribió sus obras, para que la gente estuviese en un espacio y las disfrutara".

Hamnet, adaptada de la novela de Maggie O'Farrell, se enfoca en Agnes (Jessie Buckley), que debe encargarse de los hijos de la pareja mientras William (Paul Mescal) lidia con asuntos teatrales en Londres.

No te pierdas:

Foto de una escena de 'Sinners' con Michael B. Jordan luchando contra vampiros
Cine y TV

Oscar 2026: Cuándo se estrenan y dónde ver las películas nominadas

La película mezcla el drama de época, con un fuerte simbolismo y un poderoso realismo bajo la dirección de Chloe Zhao, nominada al Oscar, logrando extraer de Buckley una interpretación desgarradora, que la coloca como favorita para el premio a la mejor actriz.

Hamnet, cuyos productores también incluyen a Steven Spielberg y Sam Mendes, ha recuperado tres veces su presupuesto de 30 millones de dólares, una cifra que parece seguir en aumento.

La cinta compite por el Oscar a Mejor Película en la ceremonia del próximo 15 de marzo en Hollywood.

Publicidad

Tags

William Shakespeare Streaming

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad