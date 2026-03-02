¿Shakespeare elegiría el cine antes que el streaming? Esto dicen los productores de Hamnet

Y Hamnet, la historia del duelo de Agnes y William Shakespeare por la muerte de su hijo en la Inglaterra del siglo XVI arrasada por la plaga, es uno de esos filmes que exige ser visto como experiencia comunitaria, dijeron sus productores.

"Muestra cómo contar historias es un arte universal (...) y cómo la gente tiene tantas ganas de participar de experiencias compartidas que les permitan realmente sentirse parte de una historia", dijo Nic Gonda, uno de los productores, a la agencia AFP.

"Lo que ha sido muy emocionante durante el último mes es ver cómo lo que comenzó como una proyección en Estados Unidos ahora se ha expandido por el mundo", agregó.

A su lado, la también productora Pippa Harris, una de las cinco nominadas a Mejor Película por la cinta de amor y duelo dirigida por Chloe Zhao, lamentó la transformación de los hábitos de consumo de los espectadores.

"Si le dices a la gente que hay una película en el cine esta semana que puedes ver en casa la semana que viene, entonces la gente ni se molesta, expresó Harris.

"Ellos piensan, 'bueno, espero a que la pasen en streaming y la veo en casa'".

La también productora Liza Marshall dijo que la idea de que el streaming es lo suficiente bueno es contraria a lo que el dramaturgo defendía.

"Es totalmente diferente ver algo en la gran pantalla con un grupo de extraños. Eso es realmente una experiencia increíble", dijo Marshall a AFP.