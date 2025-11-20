Si no quieren ver la película, no la vean”: Director de ‘Toy Story 5’ justifica su producción

En una reciente entrevista con la revista Empire, el cineasta defendió esta nueva entrega argumentando que “este mundo nos permite abrazar el tiempo y el cambio”, pues el entretenimiento en las infancias ha cambiado.

Y es que, algunos cinéfilos señalan que esta producción ya no era necesaria. Sin embargo, a las opiniones divididas expresó: “La tercera [entrega] fue el final… de los días de Andy… Pueden verla y no ver ninguna otra película si no quieren hacerlo. Pero siempre he amado cómo este mundo nos permite abrazar el tiempo y el cambio”.

En el primer tráiler oficial de Toy Story 5 se muestra el “problema” al que se enfrentan los juguetes: la tecnología. Y es que esto, solo es una extensión de lo que ocurre en el mundo real.

Actualmente las infancias están más interesadas por la tecnología —principalmente por las tablets y smartphones—, que por los juguetes tradicionales, algo que busca explorar esta cinta.

“Honestamente, ni siquiera se trata realmente de una batalla, sino de la realización de un problema existencial: que ya nadie juega realmente con juguetes”.

“La tecnología ha cambiado la vida de todo el mundo, pero nos preguntamos qué significa eso para nosotros —y para nuestros hijos. No podemos simplemente salirnos con la nuestra haciendo de la tecnología el villano”, agregó el cineasta.