Bad Bunny no termina de hacer historia y crear grandes éxitos. Ahora es su turno de demostrarlo a través del cine, pues protagonizará "Porto Rico", su primera película bajo la dirección de René Pérez, mejor conocido como Residente.
Bad Bunny protagonizará su primera película y debut de Residente como director
“Porto Rico” es una historia centrada en los orígenes de la isla natal de Residente. De hecho, también se trata de su debut como director de largometraje.
"He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, señaló René en un comunicado publicado este miércoles.
"Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”, agregó el ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy.
Los detalles de la trama aún se mantienen bajo reserva, sin embargo, no se descarta que “Porto Rico” incluya combinaciones de géneros que aborden la completa historia del territorio caribeño.
El proyecto tiene además como guionista a Alexander Dinelaris —ganador de un Oscar—, así como al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu como productor ejecutivo.
Incluye a un elenco de renombre con estrellas como Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem y próximamente se darán a conocer más nombres que participan en “Porto Rico”.
¿Listo para verla?