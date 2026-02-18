Bad Bunny protagonizará su primera película y debut de Residente como director

“Porto Rico” es una historia centrada en los orígenes de la isla natal de Residente. De hecho, también se trata de su debut como director de largometraje.

"He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, señaló René en un comunicado publicado este miércoles.

"Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”, agregó el ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy.