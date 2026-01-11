Televisión

MEJOR SERIE DE DRAMA

GANADORA: The Pitt, HBO Max

Además de protagonizarla, Noah Wyle también es productor de la serie que vuelve a poner las historias médicas en el centro de atención.

Vivimos en un país y un mundo muy dividido, creo que el cine y la televisión pueden unirnos nuevamente y debemos trabajar juntos con decencia, humanidad y respeto. R. Scott Gemmill, productor ejecutivo de 'The Pitt'

The Diplomat (Netflix)

(Netflix) The Pitt (HBO Max)

(HBO Max) Pluribus (Apple TV)

(Apple TV) Severance (Apple TV)

(Apple TV) Slow Horses (Apple TV)

MEJOR ACTOR DE DRAMA

GANADOR: Noah Wyle - The Pitt

Sterling K. Brown ( Paradise )

) Diego Luna ( Andor )

) Gary Oldman ( Slow Horses )

) Mark Ruffalo ( Task )

) Adam Scott (Severance)

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA

GANADORA: Rhea Seehorn, Pluribus

Kathy Bates ( Matlock )

) Britt Lower ( Severance )

) Helen Mirren ( Mobland )

) Bella Ramsey ( The Last of Us )

) Keri Russell (The Diplomat )

MEJOR SERIE MUSICAL O DE COMEDIA

GANADORA: The Studio, Apple TV

Seth Rogan reveló que muchos de sus amigos famosos se sienten "nerviosos" (en el mejor sentido) por saber si sus historias se verán en la serie que es una sátira de la industria del entretenimiento.

Abbott Elementary (ABC)

(ABC) The Bear (FX en Hulu)

(FX en Hulu) Hacks (HBO Max)

(HBO Max) Nobody Wants This (Netflix)

(Netflix) Only Murders in the Building (Hulu)

MEJOR ACTOR MUSICAL O DE COMEDIA

GANADOR: Seth Rogen - The Studio

Adam Brody ( Nadie quiere esto )

) Steve Martin ( Only Murders In The Building )

) Glen Powell ( Chad Powers )

) Martin Short ( Only Murders In The Building )

) Jeremy Allen White ( The Bear )

MEJOR ACTRIZ MUSICAL O DE COMEDIA

GANADORA: Jean Smart - Hacks

Este es el tercer Golden Globes de Smart por su papel en Hacks, serie original de HBO Max.

¿Qué puedo decir? Soy una perra codiciosa. Jean Smart

Kristen Bell ( Nadie quiere esto )

) Ayo Edebiri ( The Bear )

) Selena Gomez ( Only Murders In The Building )

) Natasha Lyonne ( Poker Face )

) Jenna Ortega ( Merlina)

MEJOR MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

GANADORA: Adolescence - Netflix

A los más jóvenes del equipo: ustedes son la prueba de que el mundo puede ser mejor (...) La esperanza es algo precioso. Jack Thorne, creador de Adolescence

All Her Fault (Peacock)

(Peacock) La bestia en mí (Netflix)

(Netflix) Black Mirror (Netflix)

(Netflix) Dying For Sex (FX en Hulu)

(FX en Hulu) La novia (Prime Video)

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

GANADOR: Stephen Graham - Adolescence

Esta es la primera vez que Graham es nominado y obtuvo el premio por su interpretación como Edie Miller en la serie de Netflix.

Gracias a mi esposa Hannah Walters: salvaste mi vida y además me diste dos hijos maravillosos. Stephen Graham

Jacob Elordi ( El estrecho camino hacia el norte profundo )

) Paul Giamatti ( Black Mirror )

) Charlie Hunnam ( Monstruos: La historia de Ed Gein )

) Jude Law ( Black Rabbit )

) Matthew Rhys (La bestia en mí )

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

GANADORA: Michelle Williams - Dying For Sex

Claire Danes ( La bestia en mí )

) Rashida Jones ( Black Mirror )

) Amanda Seyfried ( Long Bright River )

) Sarah Snook ( All Her Fault )

) Robin Wright (The Girlfriend)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

GANADORA: Erin Doherty - Adolescence

Le prometí a mi mamá que no insultaría, pero: WTF!? Holly shit! Erin Doherty

Carrie Coon ( The White Lotus)

Hannah Einbinder, ( Hacks)

Catherine O’Hara, ( The Studio )

) Parker Posey ( The White Lotus )

) Aimee Lou Wood, (The White Lotus)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

GANADOR: Owen Cooper - Adolescence

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

Ashley Walters, Adolescence

