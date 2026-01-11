Publicidad

Cine y TV

Golden Globes 2026: lista completa de ganadores en vivo

Sigue todos los detalles en vivo de la entrega de los Golden Globes 2026, que reconocen lo mejor del cine y la televisión.
dom 11 enero 2026 07:05 PM
83rd Annual Golden Globe Awards - Press Room
'Adolescence' fue la serie más ganadora de la noche en los Golden Globes 2026. (Foto: Amy Sussman/Getty Images)

Ahora que ya estamos de lleno en la temporada de premios 2026 , uno de los eventos más esperados y queridos por fin llegó: los Golden Globes, que reconocen a lo mejor del cine y la televisión (y suelen tomarse como un termómetro rumbo a los Oscar).

En esta edición, la película One Battle After Another –protagonizada por Leonardo DiCaprio– lidera la lista con nueve nominaciones , mientras que en televisión The White Lotus fue nominada en seis categorías, seguida de Adolescence.

Mira algunos de los looks más destacados de la alfombra roja:

Lista completa de ganadores de los Golden Globes 2026

Sigue en vivo nuestra cobertura de los Globos de Oro que se entregan esta noche en Hollywood.

Cine

MEJOR PELÍCULA DE DRAMA

GANADORA: Hamnet, Focus Features

  • Frankenstein (Netflix)
  • Hamnet (Focus Features)
  • It Was Just an Accident (Neon)
  • The Secret Agent (Neon)
  • Sentimental Value (Neon)
  • Sinners (Warner Bros. Pictures)

MEJOR PELÍCULA MUSICAL O DE COMEDIA

GANADORA: One Battle After Another, Warner Bros. Pictures

  • Blue Moon (Sony Pictures Classics)
  • Bugonia (Focus Features)
  • Marty Supreme (A24)
  • No Other Choice (Neon)
  • Nouvelle Vague (Netflix)

MEJOR ACTOR DE DRAMA

GANADOR: Wagner Moura, El agente secreto

Esta película es sobre memoria y trauma generacional: el trauma puede heredarse a través de cada generación... y los valores también.
Wagner Moura, actor

  • Joel Edgerton (Train Dreams)
  • Oscar Isaac (Frankenstein)
  • Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
  • Michael B. Jordan (Sinners)
  • Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA

GANADORA: Jessie Buckley - Hamnet

  • Jennifer Lawrence (Muere mi amor)
  • Renate Reinsve (Sentimental Value)
  • Julia Roberts (Después de la caza)
  • Tessa Thompson (Hedda)
  • Eva Victor (Lo siento, cariño)

MEJOR ACTOR MUSICAL O DE COMEDIA

GANADOR: Timothée Chalamet - Marty Supreme

Josh Safdie: gracias por este papel, por creer en mí (...) Para mis padres, para mi pareja: muchas gracias
Timothée Chalamet
83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals

  • George Clooney (Jay Kelly)
  • Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Lee Byung-Hun (No Other Choice)
  • Jesse Plemons (Bugonia)

MEJOR ACTRIZ MUSICAL O DE COMEDIA

GANADORA: Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

  • Cynthia Erivo (Wicked: For Good)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Chase Infiniti (One Battle After Another)
  • Amanda Seyfried (El testamento de Ann Lee)
  • Emma Stone (Bugonia)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

GANADOR: Stellan Skarsgård - Sentimental Value

No estaba preparado para esto... pensé que era demasiado viejo para ganar (...) quiero agradecer a mi esposa Meghan Skarsgård, quien ha sido maravillosa apoyándome, con amor duro, muy educativo.
Stellan Skarsgård, al ganar el Golden Globe

  • Benicio Del Toro (One Battle After Another)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Paul Mescal (Hamnet)
  • Sean Penn (One Battle After Another)
  • Adam Sandler (Jay Kelly)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

GANADORA: Teyana Taylor - One Battle After Another

A todas mis hermanas negras y morenas (...) merecemos cada espacio ganado.
Teyana Taylor
83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals

  • Emily Blunt (The Smashing Machine)
  • Elle Fanning (Sentimental Value)
  • Ariana Grande (Wicked: For Good)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
  • Amy Madigan (La hora de la desaparición)

MEJOR DIRECCIÓN

GANADOR: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Amo hacer lo que hago, así que solo es diversión.
Paul Thomas Anderson, director

  • Ryan Coogler (Pecadores)
  • Guillermo Del Toro (Frankenstein)
  • Jafar Panahi (Fue solo un accidente )
  • Joachim Trier (Sentimental Value)
  • Chloé Zhao (Hamnet)

MEJOR PELÍCULA EN IDIOMA NO INGLÉS

GANADORA: El agente secreto – Brasil

Este es un momento en la historia realmente importante para hacer películas.
Kleber Mendonça Filho, director

  • Un simple accidente – Francia
  • No Other Choice – Corea del Sur
  • Valor sentimental – Noruega
  • Sirāt (Neon) – España
  • La voz de Hind Rajab – Túnez

MEJOR LOGRO CINEMATOGRÁFICO O TAQUILLERO

GANADORA: Sinners - Warner Bros. Pictures

  • Avatar: Fire and Ash (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • F1 (Apple Original Films)
  • Las guerreras K-pop (Netflix)
  • Misión imposible: Sentencia final (Paramount Pictures)
  • Weapons (Warner Bros. Pictures, New Line Cinema)
  • Wicked: For Good (Universal Pictures)
  • Zootopia 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

MEJOR GUIÓN PARA CINE

GANADOR: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

  • Marty Supreme
  • Sinners
  • It Was Just an Accident
  • Sentimental Value
  • Hamnet

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

GANADORA: KPop Demon Hunters, Netflix

  • Arco (Neon)
  • Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment)
  • Elio (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • Little Amélie or the Character of Rain (Gkids)
  • Zootopia 2
Televisión

MEJOR SERIE DE DRAMA

GANADORA: The Pitt, HBO Max

Además de protagonizarla, Noah Wyle también es productor de la serie que vuelve a poner las historias médicas en el centro de atención.

Vivimos en un país y un mundo muy dividido, creo que el cine y la televisión pueden unirnos nuevamente y debemos trabajar juntos con decencia, humanidad y respeto.
R. Scott Gemmill, productor ejecutivo de 'The Pitt'

  • The Diplomat (Netflix)
  • The Pitt (HBO Max)
  • Pluribus (Apple TV)
  • Severance (Apple TV)
  • Slow Horses (Apple TV)

MEJOR ACTOR DE DRAMA

GANADOR: Noah Wyle - The Pitt

  • Sterling K. Brown (Paradise)
  • Diego Luna (Andor)
  • Gary Oldman (Slow Horses)
  • Mark Ruffalo (Task)
  • Adam Scott (Severance)

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA

GANADORA: Rhea Seehorn, Pluribus

  • Kathy Bates (Matlock )
  • Britt Lower (Severance )
  • Helen Mirren (Mobland )
  • Bella Ramsey (The Last of Us )
  • Keri Russell (The Diplomat )

MEJOR SERIE MUSICAL O DE COMEDIA

GANADORA: The Studio, Apple TV

Seth Rogan reveló que muchos de sus amigos famosos se sienten "nerviosos" (en el mejor sentido) por saber si sus historias se verán en la serie que es una sátira de la industria del entretenimiento.

  • Abbott Elementary (ABC)
  • The Bear (FX en Hulu)
  • Hacks (HBO Max)
  • Nobody Wants This (Netflix)
  • Only Murders in the Building (Hulu)

MEJOR ACTOR MUSICAL O DE COMEDIA

GANADOR: Seth Rogen - The Studio

  • Adam Brody (Nadie quiere esto)
  • Steve Martin (Only Murders In The Building )
  • Glen Powell ( Chad Powers)
  • Martin Short ( Only Murders In The Building )
  • Jeremy Allen White ( The Bear )

MEJOR ACTRIZ MUSICAL O DE COMEDIA

GANADORA: Jean Smart - Hacks

Este es el tercer Golden Globes de Smart por su papel en Hacks, serie original de HBO Max.

¿Qué puedo decir? Soy una perra codiciosa.
Jean Smart
83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals

  • Kristen Bell (Nadie quiere esto)
  • Ayo Edebiri (The Bear)
  • Selena Gomez (Only Murders In The Building )
  • Natasha Lyonne (Poker Face)
  • Jenna Ortega ( Merlina)

MEJOR MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

GANADORA: Adolescence - Netflix

A los más jóvenes del equipo: ustedes son la prueba de que el mundo puede ser mejor (...) La esperanza es algo precioso.
Jack Thorne, creador de Adolescence

  • All Her Fault (Peacock)
  • La bestia en mí (Netflix)
  • Black Mirror (Netflix)
  • Dying For Sex (FX en Hulu)
  • La novia (Prime Video)

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

GANADOR: Stephen Graham - Adolescence

Esta es la primera vez que Graham es nominado y obtuvo el premio por su interpretación como Edie Miller en la serie de Netflix.

Gracias a mi esposa Hannah Walters: salvaste mi vida y además me diste dos hijos maravillosos.
Stephen Graham

  • Jacob Elordi (El estrecho camino hacia el norte profundo)
  • Paul Giamatti (Black Mirror)
  • Charlie Hunnam (Monstruos: La historia de Ed Gein)
  • Jude Law (Black Rabbit)
  • Matthew Rhys (La bestia en mí )

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

GANADORA: Michelle Williams - Dying For Sex

  • Claire Danes (La bestia en mí)
  • Rashida Jones (Black Mirror)
  • Amanda Seyfried (Long Bright River)
  • Sarah Snook (All Her Fault)
  • Robin Wright (The Girlfriend)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

GANADORA: Erin Doherty - Adolescence

Le prometí a mi mamá que no insultaría, pero: WTF!? Holly shit!
Erin Doherty

  • Carrie Coon (The White Lotus)
  • Hannah Einbinder, (Hacks)
  • Catherine O’Hara, (The Studio)
  • Parker Posey (The White Lotus)
  • Aimee Lou Wood, (The White Lotus)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

GANADOR: Owen Cooper - Adolescence

  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • Tramell Tillman, Severance
  • Ashley Walters, Adolescence

Mira aquí la lista completa de ganadores de los Golden Globes 2026 en producciones para tv:

