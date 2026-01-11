Ahora que ya estamos de lleno en la temporada de premios 2026 , uno de los eventos más esperados y queridos por fin llegó: los Golden Globes, que reconocen a lo mejor del cine y la televisión (y suelen tomarse como un termómetro rumbo a los Oscar).
En esta edición, la película One Battle After Another –protagonizada por Leonardo DiCaprio– lidera la lista con nueve nominaciones , mientras que en televisión The White Lotus fue nominada en seis categorías, seguida de Adolescence.
Lista completa de ganadores de los Golden Globes 2026
Cine
MEJOR PELÍCULA DE DRAMA
GANADORA: Hamnet, Focus Features
- Frankenstein (Netflix)
- Hamnet (Focus Features)
- It Was Just an Accident (Neon)
- The Secret Agent (Neon)
- Sentimental Value (Neon)
- Sinners (Warner Bros. Pictures)
MEJOR PELÍCULA MUSICAL O DE COMEDIA
GANADORA: One Battle After Another, Warner Bros. Pictures
- Blue Moon (Sony Pictures Classics)
- Bugonia (Focus Features)
- Marty Supreme (A24)
- No Other Choice (Neon)
- Nouvelle Vague (Netflix)
MEJOR ACTOR DE DRAMA
GANADOR: Wagner Moura, El agente secreto
Esta película es sobre memoria y trauma generacional: el trauma puede heredarse a través de cada generación... y los valores también.
- Joel Edgerton (Train Dreams)
- Oscar Isaac (Frankenstein)
- Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)
MEJOR ACTRIZ DE DRAMA
GANADORA: Jessie Buckley - Hamnet
- Jennifer Lawrence (Muere mi amor)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Julia Roberts (Después de la caza)
- Tessa Thompson (Hedda)
- Eva Victor (Lo siento, cariño)
MEJOR ACTOR MUSICAL O DE COMEDIA
GANADOR: Timothée Chalamet - Marty Supreme
Josh Safdie: gracias por este papel, por creer en mí (...) Para mis padres, para mi pareja: muchas gracias
- George Clooney (Jay Kelly)
- Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Lee Byung-Hun (No Other Choice)
- Jesse Plemons (Bugonia)
MEJOR ACTRIZ MUSICAL O DE COMEDIA
GANADORA: Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
- Cynthia Erivo (Wicked: For Good)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Chase Infiniti (One Battle After Another)
- Amanda Seyfried (El testamento de Ann Lee)
- Emma Stone (Bugonia)
MEJOR ACTOR DE REPARTO
GANADOR: Stellan Skarsgård - Sentimental Value
No estaba preparado para esto... pensé que era demasiado viejo para ganar (...) quiero agradecer a mi esposa Meghan Skarsgård, quien ha sido maravillosa apoyándome, con amor duro, muy educativo.
- Benicio Del Toro (One Battle After Another)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Paul Mescal (Hamnet)
- Sean Penn (One Battle After Another)
- Adam Sandler (Jay Kelly)
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
GANADORA: Teyana Taylor - One Battle After Another
A todas mis hermanas negras y morenas (...) merecemos cada espacio ganado.
- Emily Blunt (The Smashing Machine)
- Elle Fanning (Sentimental Value)
- Ariana Grande (Wicked: For Good)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Amy Madigan (La hora de la desaparición)
MEJOR DIRECCIÓN
GANADOR: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Amo hacer lo que hago, así que solo es diversión.
- Ryan Coogler (Pecadores)
- Guillermo Del Toro (Frankenstein)
- Jafar Panahi (Fue solo un accidente )
- Joachim Trier (Sentimental Value)
- Chloé Zhao (Hamnet)
MEJOR PELÍCULA EN IDIOMA NO INGLÉS
GANADORA: El agente secreto – Brasil
Este es un momento en la historia realmente importante para hacer películas.
- Un simple accidente – Francia
- No Other Choice – Corea del Sur
- Valor sentimental – Noruega
- Sirāt (Neon) – España
- La voz de Hind Rajab – Túnez
MEJOR LOGRO CINEMATOGRÁFICO O TAQUILLERO
GANADORA: Sinners - Warner Bros. Pictures
- Avatar: Fire and Ash (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- F1 (Apple Original Films)
- Las guerreras K-pop (Netflix)
- Misión imposible: Sentencia final (Paramount Pictures)
- Weapons (Warner Bros. Pictures, New Line Cinema)
- Wicked: For Good (Universal Pictures)
- Zootopia 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
MEJOR GUIÓN PARA CINE
GANADOR: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Marty Supreme
- Sinners
- It Was Just an Accident
- Sentimental Value
- Hamnet
MEJOR PELÍCULA ANIMADA
GANADORA: KPop Demon Hunters, Netflix
- Arco (Neon)
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment)
- Elio (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- Little Amélie or the Character of Rain (Gkids)
- Zootopia 2
Televisión
MEJOR SERIE DE DRAMA
GANADORA: The Pitt, HBO Max
Además de protagonizarla, Noah Wyle también es productor de la serie que vuelve a poner las historias médicas en el centro de atención.
Vivimos en un país y un mundo muy dividido, creo que el cine y la televisión pueden unirnos nuevamente y debemos trabajar juntos con decencia, humanidad y respeto.
- The Diplomat (Netflix)
- The Pitt (HBO Max)
- Pluribus (Apple TV)
- Severance (Apple TV)
- Slow Horses (Apple TV)
MEJOR ACTOR DE DRAMA
GANADOR: Noah Wyle - The Pitt
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Diego Luna (Andor)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Mark Ruffalo (Task)
- Adam Scott (Severance)
MEJOR ACTRIZ DE DRAMA
GANADORA: Rhea Seehorn, Pluribus
- Kathy Bates (Matlock )
- Britt Lower (Severance )
- Helen Mirren (Mobland )
- Bella Ramsey (The Last of Us )
- Keri Russell (The Diplomat )
MEJOR SERIE MUSICAL O DE COMEDIA
GANADORA: The Studio, Apple TV
Seth Rogan reveló que muchos de sus amigos famosos se sienten "nerviosos" (en el mejor sentido) por saber si sus historias se verán en la serie que es una sátira de la industria del entretenimiento.
- Abbott Elementary (ABC)
- The Bear (FX en Hulu)
- Hacks (HBO Max)
- Nobody Wants This (Netflix)
- Only Murders in the Building (Hulu)
MEJOR ACTOR MUSICAL O DE COMEDIA
GANADOR: Seth Rogen - The Studio
- Adam Brody (Nadie quiere esto)
- Steve Martin (Only Murders In The Building )
- Glen Powell ( Chad Powers)
- Martin Short ( Only Murders In The Building )
- Jeremy Allen White ( The Bear )
MEJOR ACTRIZ MUSICAL O DE COMEDIA
GANADORA: Jean Smart - Hacks
Este es el tercer Golden Globes de Smart por su papel en Hacks, serie original de HBO Max.
¿Qué puedo decir? Soy una perra codiciosa.
- Kristen Bell (Nadie quiere esto)
- Ayo Edebiri (The Bear)
- Selena Gomez (Only Murders In The Building )
- Natasha Lyonne (Poker Face)
- Jenna Ortega ( Merlina)
MEJOR MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
GANADORA: Adolescence - Netflix
A los más jóvenes del equipo: ustedes son la prueba de que el mundo puede ser mejor (...) La esperanza es algo precioso.
- All Her Fault (Peacock)
- La bestia en mí (Netflix)
- Black Mirror (Netflix)
- Dying For Sex (FX en Hulu)
- La novia (Prime Video)
MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
GANADOR: Stephen Graham - Adolescence
Esta es la primera vez que Graham es nominado y obtuvo el premio por su interpretación como Edie Miller en la serie de Netflix.
Gracias a mi esposa Hannah Walters: salvaste mi vida y además me diste dos hijos maravillosos.
- Jacob Elordi (El estrecho camino hacia el norte profundo)
- Paul Giamatti (Black Mirror)
- Charlie Hunnam (Monstruos: La historia de Ed Gein)
- Jude Law (Black Rabbit)
- Matthew Rhys (La bestia en mí )
MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
GANADORA: Michelle Williams - Dying For Sex
- Claire Danes (La bestia en mí)
- Rashida Jones (Black Mirror)
- Amanda Seyfried (Long Bright River)
- Sarah Snook (All Her Fault)
- Robin Wright (The Girlfriend)
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
GANADORA: Erin Doherty - Adolescence
Le prometí a mi mamá que no insultaría, pero: WTF!? Holly shit!
- Carrie Coon (The White Lotus)
- Hannah Einbinder, (Hacks)
- Catherine O’Hara, (The Studio)
- Parker Posey (The White Lotus)
- Aimee Lou Wood, (The White Lotus)
MEJOR ACTOR DE REPARTO
GANADOR: Owen Cooper - Adolescence
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- Ashley Walters, Adolescence