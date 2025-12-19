Y este reconocimiento no es en vano. Ford, de 83 años, ha interpretado a algunos de los héroes más icónicos de la historia del cine, desde el arqueólogo Indiana Jones, hasta Han Solo, en Star Wars. Otro de sus personajes más reconocidos en Rick Deckard, en Blade Runner, película lanzada en 1982 y que es un parteaguas de la ciencia ficción estadounidense.

En un comunicado, el presidente del Sindicato de Actores de Cine - Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), Sean Astin, aseguró que el actor es parte de la cultura y que su carrera “ha sido infinitamente excitante, siempre volviendo a su amor por la actuación”.

Harrison Ford es una presencia singular en la vida estadounidense, un actor cuyos icónicos personajes han moldeado la cultura mundial. Sean Astin, presidente SAG-AFTRA

El actor, quien antes de saltar a la fama trabajó como carpintero, aseguró que este reconocimiento significa mucho para él pues “he pasado casi toda mi vida en estudios de grabación, trabajando junto con actores y equipos increíbles, y siempre me he sentido agradecido por ser parte de esta comunidad”.

Este premio se entrega cada año a algún intérprete que encarna “los más altos ideales de la profesión actoral”. En esta ocasión, el premio se le entregará a Harrison Ford el 1 de marzo de 2026, durante la edición 322 de los SAG Awards, ceremonia que se transmitirá en vivo por Netflix.

“Estamos honrados de celebrar una leyenda cuyo impacto en nuestro oficio es indeleble”, agregó Astin.

El premio a la trayectoria que otorga el SAG-AFTRA ha sido entregado a personalidades como Jane Fonda, Elizabeth Taylor, Robert de Niro o Morgan Freeman.

Películas de Harrison Ford

Algunas de las producciones más famosas en las que Harrison Ford ha trabajado son:

- SAGA DE INDIANA JONES (1981, 1984, 1989, 2008, 2023)

- BLADE RUNNER (1982)

- SAGA DE STAR WARS (1977, 1980, 1983, 2015, 2017, 2019)

- FIREWALL (2006)

- APOCALYPSE NOW (1979)

- AIR FORCE ONE (1997)

Con información de AFP