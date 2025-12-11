Aún no se saben los detalles del cameo pues Lionsgate, la productora, lo mantiene en estricto secreto, pero en los libros escritos por Suzanne Collins la pareja aparece junto a Haymitch en el epílogo.

Reparto confirmado para ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’

La historia se centra en la celebración de los Juegos del Hambre 50, 24 años antes de que Katniss y Peeta sean elegidos como tributos del Distrito 12 con Haymitch Abernathy como su mentor. Pues bien, la nueva película relata la experiencia del propio Haymitch en el evento cuando era un adolescente de 16 años.

En esta nueva entrega, Joseph Zada interpreta a Haymitch Abernathy joven (Woody Harrelson es la versión mayor del personaje).

Por lo pronto, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha tiene como fecha de estreno mundial el 20 de noviembre de 2026, y es dirigida por Francis Lawrence, quien ya estuvo a cargo de Los Juegos del Hambre: En Llamas, las dos partes de Sinsajo y Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, por lo que conoce perfectamente el lenguaje narrativo de las producciones.

REPARTO CONFIRMADO PARA LOS 'LOS JUEGOS DEL HAMBRE: AMANECER EN LA COSECHA'

En Hunger Games: Sunrise on the Reaping actuarán:

- Elle Fanning como la versión más joven de Effie Trinket (interpretada en las películas pasadas por Elizabeth Banks)

como la versión más joven de Effie Trinket (interpretada en las películas pasadas por Elizabeth Banks) - Ralph Fiennes como el Presidente Snow (a quien interpretaron Donald Sutherland en las películas originales y Tom Blyth en Balada de Pájaros y Serpientes )

como el Presidente Snow (a quien interpretaron Donald Sutherland en las películas originales y Tom Blyth en ) - Kieran Culkin se une al elenco como el conductor televisivo Caesar Flickerman (quien interpreta Stanley Tucci)

se une al elenco como el conductor televisivo Caesar Flickerman (quien interpreta Stanley Tucci) - Jesse Plemons como Plutarch Haevensbee (personaje que anteriormente interpretó Philip Seymour Hoffman).

El nuevo reparto de Los Juegos del Hambre lo complementan Kelvin Harrison Jr., Glenn Close Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell y Percy Daggs IV.

MIRA EL PRIMER TRAILER DE 'LOS JUEGOS DEL HAMBRE: AMANECER EN LA COSECHA':

Lo que se sabe de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson en ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’

Si bien su participación se mantiene en estricto secreto por la productora, en una reciente entrevista con Variety , el actor Josh Hutcherson dio el primer aviso de su posible regreso a la producción con un cameo en la precuela.

“Me encantaría regresar al set con Francis (Lawrence), Jen (Lawrence), Liam (Hemsworth) y Woody (Harrelson). No tendrían que convencerme para nada, estaría ahí en un segundo”, dijo.

Al momento en que dijo esto, el periodista Adam Vary le preguntó si la próxima película incluirá una escena con ellos, Hutcherson solo respondió “eso sería un sueño hecho realidad”. ¿Los sueños se hacen realidad?, insistió Vary, “A veces. A veces no. A veces sí”.

Lo que sí es del todo un hecho es que tanto él como Lawrence y Hemsworth mantienen unas agendas bastante apretadas en los últimos años. Tan solo hace unos días, la actriz fue nominada por séptima ocasión al Globo de Oro por su interpretación en la película Die My Love, mientras que Hutcherson recién estrenó la serie I Love L.A. en HBO.