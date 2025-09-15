Blockbusters MX: 10 películas que demuestran que el cine de México es imparable

Según datos de Canacine, estas son las 10 películas mexicanas que más dinero recaudaron y las que más asistentes tuvieron en la historia de la cinematografía hecha en México.

10. Cásese Quien Pueda

Esta película es protagonizada por Martha Higareda, Luis Gerardo Méndez y Michel Brown. Se estrenó en 2014, misma que logró recaudar 168 millones 390 mil 746 pesos mexicanos y contando con 4.09 millones de asistentes.

Disponible en Amazon Prime Video.

9. La Dictadura Perfecta

Al igual que el décimo lugar, se estrenó en 2014, siendo una sátira política protagonizada por Damián Alcázar, Alfonso Herrera, María Rojo, Joaquín Cosío, Silvia Navarro, y Osvaldo Benavides. Recaudó 189 millones 218 mil 721 pesos y sumó una audiencia de 4 millones 186 mil 72 personas en las salas mexicanas.

Disponible en Netflix.

8. Ya Veremos

Fernanda Castillo, Mauricio Ochmann y Emiliano Aramayo protagonizaron en 2018 esta historia cómica romántica que logró recaudar 197 millones 709 mil 23 pesos y una audiencia de 4 millones 134 mil 851 cinéfilos.

Disponible en Apple TV+.

7. Hazlo Como Hombre

Esta cinta vio la luz en el 2017 y es protagonizada por Mauricio Ochmann, Alfonso Dosal, Humberto Busto y Aislinn Derbez. Recaudó 201 millones 34 mil 66 pesos y logró una audiencia de 4 millones 350 mil 342 espectadores.

Disponible en Apple TV+.

6. No Manches Frida

La película que habla de un exconvicto y que es protagonizada por Omar Chaparro y Martha Higareda, se estrenó en el 2016, recaudando 222 millones 375 mil 687 pesos y provocó que 5 millones 105 mil 74 personas fueran a las salas de cine.

Disponible en ViX.

5. Mirreyes contra Godínez

Esta sin duda es un clásico del cine mexicano, protagonizada por Pablo Lyle, Daniel Tovar, Regina Blandón y Diana Bovio logró recaudar 238 millones 702 mil 189 y en su momento y sumó una audiencia de 4 millones 582 mil 109 asistentes. Una historia que es poco probable que vea su continuación más allá de su segunda película, luego de los problemas legales de uno de sus protagonistas en Estados Unidos.

Disponible en ViX.

4. ¿Qué Culpa Tiene el Niño?

En 2016, Karla Souza, Ricardo Abarca, Biassini Segura, Rocío García y Fabiola Guajardo protagonizaron esta cinta con la que lograron recaudar 277 millones 785 mil 684 pesos y que contó con una audiencia de 5 millones 893 mil 937 asistentes.

Disponible en Netflix.

3.

No Manches Frida 2

La secuela de No Manches Frida, que ocupa el tercer sitio de este top, en su alcance económico llegó a recaudar 329 millones 344 mil 152 pesos, se estrenó en 2019 y fue estelarizada por Omar Chaparro y Martha Higareda. La audiencia que disfrutó de este filme fue de 6 millones 651 mil 114 personas.

Disponible en ViX.

2. Nosotros los Nobles

La última película protagonizada por Gonzalo Vega y quien fuera un trampolín para el resto de sus protagonistas; Luis Gerardo Méndez, Karla Souza y Juan Pablo Gil, recaudó 340 millones 299 mil 356 pesos mexicanos y su audiencia no fue nada menor, haciendo que 7 millones 136 mil 680 asistentes llenaran las salas en 2013.

Disponible en HBO Max.

1. No se Aceptan Devoluciones

En el año de 2013, Eugenio Derbez disfrutó de las mieles del éxito con esta cinta, siendo un verdadero Blockbuster mexicano con una recaudación 600 millones 377 mil 842 pesos, fueron más de 15 millones de asistentes a verla y por obvias razones, logrando el primer lugar de este top. ¿Te lo esperabas?

Disponible en ViX.

Aunque hay nombres recurrentes y podemos ver que las comedias románticas son el género que hace más feliz a la taquilla mexicana, por lo que el público difícilmente las dejará solas.

¿Crees que la calidad está peleada con la cantidad de asistentes? ¿Te sorprenden los títulos? ¿Qué otros filmes te hubiera gustado ver en este listado?

Por lo que sea siempre es bueno darle algo de apoyo a lo que se hace en México y permitir que nuestra producción cinematográfica se siga expandiendo.