¡Sorpresa! 'Aura' de Carlos Fuentes llegará a Netflix: acá todos los detalles

Tras el buen recibimiento por el público de Pedro Páramo, la plataforma de streaming sigue explorando el acervo literario de nuestro país y ahora lo hará de esta manera.

El mexicano Ruizpalacios, uno de los autores nacionales más reconocidos y fundamentales, será el encargado de la adaptación y la dirección de Aura.

De qué tratará la película Aura

Narra la historia del joven historiador Felipe Montero, que pide empleo a la viuda del general Llorente, para ordenar y terminar de redactar las memorias de su difunto marido.

A cambio, Felipe deberá vivir en la casa, un espacio misterioso que permanece en las tinieblas para evitar el recuerdo del general. Pronto conocerá a Aura, la sobrina de doña Consuelo, en una atmósfera inquietante parecida a la de un jardín maligno. En estado de embriaguez, Felipe descubrirá que la dependencia de Aura hacia la anciana va más allá de lo que se imagina.

Alonso Ruizpalacios ha recibido innumerables premios internacionales como el Premio Cervantes en 1987 y la Medalla de Honor Belisario Domínguez en 1999.

De hecho, este 15 de agosto, Día del Cine Mexicano, Netflix anunció que Aura es parte de una selección de películas nacionales que llegarán a nuestras pantallas próximamente.

Otros proyectos que la plataforma de streaming tiene en puerta son: Contra el huracán, La hora de los valientes, México 86, Un hijo propio (título provisional), además de Las locuras, un título que llegará a Netflix en noviembre.