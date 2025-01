‘Corina’, una película mexicana imperdible sobre la valentía y la ternura

“Corina es alguien que ha vivido la mayoría de su vida dictada por muchos miedos, en particular la agorafobia, y cuando se cuenta la historia ya está en un punto en donde sabe que necesita hacer un cambio, pero todavía no sabe cómo. Es un punto muy doloroso: sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo estamos logrando y es terrible”, explica Naian González Norvind en entrevista para Life and Style.

La actriz trabajó con Urzula Barba para construir el personaje de Corina desde una perspectiva sumamente personal: ella misma, la directora, atravesó la experiencia de la agorafobia en algún período de su vida, lo que la llevó a escribir su ópera prima.

'Corina' relata la historia de una escritora que vive con agorafobia. (Foto: Cortesía)

En algún momento, la propia Barba ha señalado que su película “busca alejarse de las comedias románticas tradicionales” y más bien busca prestar atención a la salud mental y la superación. Y lo hace de una manera divertida, valiente y tierna. O, como Naian González Norvind diría: fresca.

“Creo que Corina es un reflejo perfecto de Urzula, no solo en su integridad artística -de lo que le habla Silverman al final de la peli-, sino también en esa relación tan suave que tiene con la vida”, explica Naian sobre su trabajo con la directora. “Siento que Corina sí le batalla un poco al principio, pero en realidad te das cuenta que en cuanto logra soltar eso, el mundo la recibe bien y me parece una película fresca”.

A mí Urzula (Barba) me hace querer ser mejor persona y eso es algo que transmite al dirigir: es cuidadosa con la gente. Naian González Norvind

En este sentido y sin spoilers de por medio, hay un momento muy significativo en la que Corina charla con su mamá sobre la valentía y ambas visiones se enriquecen una a otra y el intercambio entre ellas es, además de acogedor, muy poderoso para la historia (y para la vida en general).

“Urzula tenía está mezcla entre saber exactamente lo que quería, pero pedirlo desde un lugar muy suave y eso me encanta: nos dejaba a nosotros proponer y luego, si venía a decir algo, sabías que lo hacía desde un lugar de muchísimo respeto", dice la actriz.

Carolina Politti interpreta a la mamá de Corina. (Foto: Cortesía)

‘Corina’: el elenco de la película

Protagonizada por Naian González Norvind, como Corina, y la acompañan Cristo Fernández, como Carlos, el nuevo amigo de Corina que la acompaña en el viaje tanto físico como emocional al que se enfrenta.

Sí creo que las películas son un reflejo de su director o directora. Naian González Norvind

También participan Carolina Politti, Laura de Ita, Ariana Candela y Mariana Giménez y la película fue grabada casi en su totalidad en Guadalajara y algunas partes en zonas rurales de Jalisco.

“Como que Urzula tuvo buen ojo con todo el cast”, asegura González Norvind, quien conoció a Cristo Fernández durante los ensayos y asegura que el actor, a pesar de tener varios proyectos al mismo tiempo y dormir poco, siempre llegaba al set con una actitud amable y divertida. “Es un hombre muy dulce y profesional”.

¿Dónde ver ‘Corina’, la película mexicana protagonizada por Naian González Norvind?

La película se estrenó en cines de todo México el 9 de enero pasado y en próximas fechas estará disponible en streaming a través de MUBI.