¿superman tiene escena post créditos? anota esto antes de verla

Recordemos que esta cinta es la primera bajo la dirección de James Gunn en el Universo DC y que se trata de un gran proyecto también en colaboración con Warner. De hecho, hace unos días se dieron a conocer las primeras reacciones de la crítica y de fans sobre este estreno y dejaron un gran sabor de boca.

¿Hay escenas post créditos en Superman 2025?

Si ya estás listo para verla es necesario que sepas que sí las hay. En total son dos; la primera aparece a mitad de los créditos y la otra hasta el final, literalmente después del último nombre.

Sin embargo, si por algo no puedes esperarte a verlas, no te preocupes, en realidad no representan ningún avance de futuros proyectos del Universo DC.

¿Qué clasificación es?

La peli del Hombre de Acero es clasificación B, por lo que es apta para adolescentes mayores de 12 años.

Esto dura la nueva película de Superman

Si eres de los que disfrutan de las cintas extensas, acá tienes una que seguro no te va a decepcionar, pues Superman tiene una duración de 2 horas con 9 minutos.