‘The Paper’, el nuevo “documental” que el equipo de ‘The Office’ lanzará

Ya se presentó el primer trailer de la nueva serie que se estrenará en septiembre y presenta a personajes… peculiares (en un primer vistazo, al menos, se ven tan particulares como algunos de los empleados de Dunder Mifflin).

¿De qué se trata ‘The Paper’, la nueva serie de los creadores de ‘The Office’?

El equipo que filmó durante años a los empleados de Dunder Mifflin ahora toman todo el equipo y se lanza con sus cámaras a Toledo, Ohio, para seguir al equipo de el Truth-Teller, un pequeño periódico local de más de 100 años de historia, que está en decadencia.

En este contexto, el dueño del periódico –que además vende papel de baño y cubiertas para asientos de W.C.– contrata a Ned Sampson, un periodista que está dispuesto a afrontar el reto de llevar al medio de comunicación a su antigua gloria, pero… no hay dinero para pagar a reporteros, ni el equipo necesario para realizar sus investigaciones.

Como una medida para lograr sus objetivos, recluta a algunos voluntarios de la misma empresa, pero que no forman parte del área editorial.

¿Una sorpresa? Oscar Martinez regresa a la pantalla.

MIRA AQUÍ EL TRAILER:

Reparto de la serie

Si te preocupa que la idea no sea del todo acertada, teniendo en cuenta que The Office es una de las mejores series de comedia de la historia, respira, algunos integrantes de esa producción también son parte del equipo de The Paper.

Por ejemplo, Greg Daniels, el creador de la versión estadounidense de The Office y quien fue showrunner por varias temporadas, es cocreador de esta nueva serie, junto con Michael Koman. El propio Daniels asegura que parte del equipo de producción que trabajó en la serie anterior, se integra a este nuevo proyecto.

De acuerdo a The Hollywood Reporter , los episodios de la primera temporada serán dirigidos por varias personalidades que también trabajaron en The Office, como Ken Kwapis (director de varios episodios de The Office y Malcolm el de en medio), Paul Lieberstein (escritor, productor y actor que interpretó a Toby), Jennifer Celotta (productora y escritora para televisión), Matt Sohn (director de fotografía de The Office), Dave Rogers (director de algunos episodios de The Office y editor de Seinfeld) y Jeffrey Blitz (director de algunos episodios de The Office).

ELENCO DE ‘THE PAPER’

- Óscar Núñez como Oscar Martinez.

como Oscar Martinez. - Domhnall Gleeson será Ned Sampson.

será Ned Sampson. - Sabrina Impacciatore .

. - Chelsea Frei .

. - Melvin Gregg.

- Gbemisola Ikumelo (también como parte del equipo de escritores de la serie).

(también como parte del equipo de escritores de la serie). - Alex Edelman (también como parte del equipo de escritores de la serie).

(también como parte del equipo de escritores de la serie). - Ramona Young.

- Tim Key.

- Duane Shepard Sr.

- Allan Harvey.

- Nate Jackson.

- Mo Welch (también como parte del equipo de escritores de la serie).

(también como parte del equipo de escritores de la serie). - Nancy Lenehan.

- Molly Ephraim.

- Tracy Letts.

La serie tendrá un total de 10 episodios y cuatro se estrenarán el 4 de septiembre, después cada semana se estrenarán dos.