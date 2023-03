'The Office' una serie de referencias para una generación

Las marcas que deja The Office

El caso de John Krasinski es que estuvo a punto de quedar fuera de la versión estadounidense de The Office por una indiscresión muy sincera que tuvo el actor el día del casting. En ese entonces él no tenía una gran carrera y una limitada experiencia.

Durante su audición John esperaba a ser llamado para la prueba, junto a él un hombre se sentó a comer. Esa persona le preguntó si estaba nervioso, y Krasinski respondió: “En realidad, no tanto. Estas cosas se dan o no se dan. Lo que sí me pone nervioso es todo este proyecto. Realmente soy un gran fan de The Office, y estas remakes tienen la tendencia a estropear el material original. No sé cómo podría seguir adelante si llego a quedar y la serie resulta ser un desastre que perjudique mi carrera”. La sorpresa no se detuvo ahí, puesto que ese hombre le comentó: “Mi nombre es Greg Daniels, y yo aquí soy el productor ejecutivo”. El joven actor quería que lo tragara la tierra, hizo el peor comentario posible a la persona que debía elegirlo o no para el rol de "Jim", sin embargo su desempeño fue el deseado y el resultado ya lo conocemos.

Para Steve Carrell, quien lleva uno de los papeles centrales como "Michael Scott" y esta serie de larga duración se tuvo que enfrentar a una corrección de dirección, puesto que en esta él miraba directo a la cámara y hacía alguna anotación de lo acontecido, esto se ha convertido en un "mal vicio" para el actor. "Estoy seguro de que en Foxcatcher miré a la cámara y dije: 'No, no puedes comentar lo que acabas de hacer. Porque eso no es esta serie'", comentó Carrell.

Sin duda seguirá siendo un referente de la comedia de los años 2000 y atraerá nuevos fans a un estilo de humor diferente como el que propuso The Office, y mantiene a sus fieles seguidores a una década de que terminara.