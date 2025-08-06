'Merlina' temporada 2: cuándo se estrena la segunda parte y más del elenco

La primera parte de la segunda temproada de la serie de Netflix ya se encuentra en la plataforma e hizo que el interés por la familia Addams renaciera y emocionó no sólo a antiguos seguidores, sino que ganó nuevas generaciones de fans.

¿Qué pasa en ‘Merlina 2’?

En esta entrega, Merlina Addams regresa a Nevermore Academy para reencontrarse con sus amigos, especialmente con su mejor amiga Enid, pero también encontrará nuevos enemigos y enormes desafíos.

Además de lidiar con su familia y antiguos adversarios, en esta ocasión tendrá que encontrarse con un asesino en serie, enfrentarse a una nueva profesora y resolver un misterio sobrenatural.

MIRA EL TRAILER OFICIAL DE LA SERIE:

Para esta temporada, una vez más Tim Burton funge como director y productor y los creadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar regresan a hacer su trabajo para garantizar que la calidad de la historia sea tan buena como la anterior.

Tim Burton es director y productor de la serie. (Foto: Netflix)

Elenco de ‘Merlina’: que actores y actrices se unen al reparto

Jenna Ortega vuelve en el papel de Merlina Addams, pero el resto del elenco lo conforman:

- Catherine Zeta‑Jones es Morticia Addams

es Morticia Addams - Emma Myers es Enid Sinclair (mejor amiga de Merlina)

es Enid Sinclair (mejor amiga de Merlina) - Joy Sunday , interpreta a Bianca Barclay

, interpreta a Bianca Barclay - Luis Guzmán , como Gómez Addams

, como Gómez Addams - Hunter Doohan es Tyler Galpin

es Tyler Galpin - Billie Piper , interpreta a Capri

, interpreta a Capri - Isaac Ordonez , como Pugsley Addams (el hermano de Merlina)

, como Pugsley Addams (el hermano de Merlina) - Victor Dorobantu es el actor detrás de Manos

es el actor detrás de Manos - Georgie Farmer regresa como Ajax Petropolus

regresa como Ajax Petropolus - Moosa Mostafa es Eugene Ottinge.

La familia Addams regresa a Netflix con la temporada 2 de 'Merlina'. (Foto: Netflix)

NUEVOS EN EL REPARTO

Además de Lady Gaga como una de las estrellas invitadas a la segunda temporada y quien interpreta a Rosaline Rotwood, una misteriosa y enigmática profesora de Nevermore que se cruzacon Merlina, otros actores y actrices invitadas son:

- Joanna Lumley , quien interpreta a la abuela de Merlina .

, quien interpreta a la . - Steve Buscemi , es el Dort, el nuevo director de la Academia Nevermore.

, es el Dort, el nuevo director de la Academia Nevermore. - Thandiwe Newton es la doctora Rachel Fairburn, psiquiatra del Centro Psiquiátrico Willow Hill.

es la doctora Rachel Fairburn, psiquiatra del Centro Psiquiátrico Willow Hill. - Heather Matarazzo , es Judi, la asistente de la Dr. Fairburn, en Willow Hill.

, es Judi, la asistente de la Dr. Fairburn, en Willow Hill. - Luyanda Unati Lewis‑Nyawo es la alguacil Santiago.

es la alguacil Santiago. - Joonas Suotamo.

- Christopher Lloyd interpreta al profesor Orloff, el más estricto de la Academia.

interpreta al profesor Orloff, el más estricto de la Academia. - Billie Piper como Isadora Capri, nueva maestra que se convierte en la mentora de Enid, la bestie de Merlina.

como Isadora Capri, nueva maestra que se convierte en la mentora de Enid, la bestie de Merlina. - Owen Painter es Slurp, un zombie nuevo alumno en Nevermore.

es Slurp, un zombie nuevo alumno en Nevermore. - Evie Templeton interpreta a Agnes DeMille, la presidenta del club de fans de Merlina.

interpreta a Agnes DeMille, la presidenta del club de fans de Merlina. - Noah B. Taylor como Bruno, un licántropo proveniente de Filipinas que es el crush de Enid.

La legendaria actriz Joanna Lumley interpretará a la abuela de Merlina. (Foto: Netflix)

Otro dato interesante de la serie es que Haley Joel Osment, actor conocido por su papel como el pequeño Cole en la película Sexto Sentido (sí, la película de 1999), se unió al elenco como un asesino serial con el que Merlina ha estado obsesionada desde niña y viaja a Kansas City para buscarlo.

¿Cuándo se estrena la segunda parte de ‘Merlina’ temporada 2?

Netflix informó que esta segunda temporada tendrá ocho capítulos y se dividirá en dos fechas de estreno: