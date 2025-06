Para maratonear con orgullo: 5 películas LGBT+ de 2025 que tienes que ver

No es sorpresa que en Life and Style nos encanta hablar de cine y televisión y cualquier razón es buena para compartir algunas recomendaciones de producciones interesantes. Si además de ese gusto especial, agregamos el elemento de destacar historias interesantes, sorprendentes, divertidas y humanas, ¡pues qué mejor! Este junio, por supuesto, no vamos a dejar pasar la oportunidad de recomendar películas con temática LGBT+ recientes para ir al cine o armar un maratón en casa.