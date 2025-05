'Destino final: lazos de sangre': reparto, clasificación y lo que debes saber

Esta reciente entrega nos transporta de vuelta al retorcido origen del sentido de justicia de la muerte a través de la universitaria Stefanie, que tras ser atormentada por una violenta pesadilla recurrente, vuelve a casa decidida a encontrar a la única persona que podría romper el ciclo y salvar a su familia del espantoso destino que, inevitablemente, les espera a todos.

Sí, aceptamos que fueron bastantes años los que tuvimos que esperar para la sexta entrega de Destino final, pero no te preocupes porque al parecer no será la última, pues el productor Craig Perry había dicho en 2023 durante el rodaje de lazos de sangre que tienen planes de crear una séptima parte.

Pero entre que son peras y son manzanas, te dejamos todos los detalles para que no te pierdas Destino final: lazos de sangre en cines.

Estreno en México

La peli Destino final: lazos de sangre se estrenó en todas las salas del cine de país este jueves 15 de mayo, así que si no tienes plan para el fin de semana, puedes considerar ir con tu persona favorita a verla.

Reparto de Destino final 6

Es dirigida por Zach Lipovsky y Adam Stein y el reparto incluye a Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, junto a Brec Bassinger y Tony Todd.

Clasificación

La cinta de terror obtuvo una clasificación C en las salas de cine de México. Esto quiere decir que solamente las personas mayores de 18 años pueden ingresar a verla.

Las películas con esta clasificación pueden contener escenas de violencia, sexo explícito, lenguaje inapropiado y otros contenidos no aptos para menores de edad.

¿Destino final: lazos de sangre tiene escena post créditos?

Si tenías duda de quedarte al terminar la peli, no te preocupes, no será necesario. Al igual que las primeras cinco entregas de la saga, la más reciente continuación NO tiene escena post créditos. Sin embargo, hay imágenes especiales que sin duda los fans van a disfrutar verlas.

Tráiler