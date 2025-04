‘The Last of Us’: un recap necesario antes de ver la segunda temporada

La primera temporada, que se estrenó en enero del 2023, es una de las series más aclamadas de los últimos años y ganó ocho Emmys.

Ahora, dos años después y con un retraso por la huelga de Hollywood de 2023, The Last of Us vuelve con la segunda temporada y es momento de hacer un recap de la historia antes del estreno el próximo fin de semana.

La temporada 1 de 'The last of us' sin duda es una de las mejores series de 2023. (Fotos: Especial)

¿Qué pasa en la temporada 1 de ‘The Last of Us’?

Creada por Neil Druckmann y Craig Mazin, la serie está basada en el videojuego homónimo de la compañía Naughty Dog y narra la historia de una pandemia mundial iniciada en 2003 por la propagación de un hongo, los humanos infectados se convierten en una especie de zombies.

A lo largo de la serie se intercalan algunos momentos del inicio de esta pandemia con el presente, 20 años después, en un mundo postapocalíptico en el que los humanos deben protegerse de los zombies y de ellos mismos pues ya no existen gobiernos ni recursos de fácil disposición.

En este contexto conocemos a Joel, un contrabandista de unos 50 años, que acepta una tarea: cruzar el país con Ellie, una adolescente inmune al hongo, a quien debe llevar con un grupo que investiga una posible cura contra la infección.

En el camino se enfrentan a los zombies, sí, pero se enfrentan a una naturaleza humana que puede ir desde lo cruel y el egoísmo hasta la solidaridad y el apoyo más hondos. En la búsqueda del grupo de científicos, Joel también va tras el rastro de su hermano Tommy.

Tommy ha dejado claro que sus apariciones en 'The Last Of Us' dejarán una marca muy grande, en especial al salvarle la vida a Joel, una tarea que no es nada sencilla. (Foto: HBO MAX)

NOMBRES DE LOS CAPÍTULOS DE LA TEMPORADA 1:

1x01: Cuando estés perdido en la oscuridad

1x02: Infectados

1x03: Mucho, mucho tiempo

1x04: Por favor, toma mi mano

1x05: Resistir y sobrevivir

1x06: Parentesco

1X07: Lo que dejamos atrás

1x08: Cuando más necesitamos

1x09: Busca la luz

Quiénes conforman el elenco de la serie

Las estrellas de la temporada 1 y 2 de The Last of Us son inconfundibles: el actor de origen chileno Pedro Pascal encarna a Joel, y la joven actriz Bella Ramsey interpreta a Ellie.

La fecha de estreno de la segunda temporada de The Last of Us se acerca. (Foto: IMDb)

PRIMERA TEMPORADA

Gabriel Luna , como Tommy, hermano de Joel.

, como Tommy, hermano de Joel. Storm Reid , como Riley.

, como Riley. Anna Torv actúa como Tess, una contrabandista compañera y pareja de Joel.

actúa como Tess, una contrabandista compañera y pareja de Joel. Merle Dandridge interpreta a Marlene, integrante de Las Luciérnagas, equipo de resistencia que enfrenta al régimen militar.

interpreta a Marlene, integrante de Las Luciérnagas, equipo de resistencia que enfrenta al régimen militar. Nico Parker actúa como Sarah, la hija de Joel que muere a manos de los militares.

actúa como Sarah, la hija de Joel que muere a manos de los militares. Keivonn Woodard es Sam.

es Sam. Lamar Johnson es Henry.

es Henry. Nick Offerman actúa como Bill.

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE ‘THE LAST OF US’

Por otro lado, el reparto de la temporada 2 -que tendrá siete capítulos- lo conforman:

Kaitly Dever

Será Abby Anderson, la joven que busca venganza pues Joel mató a uno de sus seres queridos y lo busca acompañada de amigos entrenados por militares.



Isabela Merced

Interpretará a Dina, una patrullera de la comunidad de Jackson que es pareja de Ellie.



Young Mazino

Como Jesse, uno de los mejores amigos de Ellie, también patrullero.



Jeffrey Wright

Es Isaac, líder del Washington Liberation Front, un grupo militar antigobierno que inicia una guerra contra un grupo de supervivientes que son religiosos extremistas. Por cierto, el actor Jeffrey Wright también interpretó a Isaac en el videojuego.



Spencer Lord

Interpretará a Owen, otro integrante del Washington Liberation front, exnovio de Abby.



Ariela Barer

Actúa como Mel, una doctora que estudió Medicina con Las Libélulas y actual pareja de Owen, además de amiga de Abby.