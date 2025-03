Con algunas pocas excepciones, en general la crítica le ha dado buenos comentarios a Mickey 17, e incluso se le califica como “una película de ciencia ficción notablemente sólida, con un toque absurdo que solo puede provenir de un director como Joon-ho”. Además, también destacan los comentarios sobre la actuación de Pattinson, como uno de los mejores actores de esta generación.

¿De qué se trata?

Sí, es comedia. Sí, es ciencia ficción. Sí, también es una especie de reflexión filosófica. ¿Qué más podíamos esperar del director ganador del Oscar por una obra como Parasite?

Pues bien, la película se desarrolla en un mundo futurista en el que la humanidad ya ha comenzado a colonizar otros planetas y justamente ese es el trabajo de Mickey, un hombre que trabaja como “explorador” en la misión de un nuevo territorio.

Ser explorador suena más grandioso de lo que es, porque en realidad Mickey es como un “sacrificio humano” pues, junto con su equipo de trabajo, deberá realizar tareas desconocidas y peligrosas que muchos no sobrevivirán. Si eso no fuera suficientemente aterrador, al morir Mickey es “resucitado” en un nuevo cuerpo pues la clonación ya es un proceso común en ese futuro. ¿Y qué pasa? Es enviado nuevamente al mismo trabajo. Una y otra vez. Una y otra vez.

Robert Pattinson protagoniza la nueva película de Bong Joon-ho. (Foto: IMDb)

A lo largo de la película, el protagonista cuestiona su identidad y el dolor que le provoca no saber cuál es el propósito de su existencia si es replicado una y otra vez.

Con un humor ácido (¿qué esperábamos de Joon-ho?), el director mezcla situaciones completamente absurdas con reflexiones filosóficas.

‘Mickey 17’: qué dice la crítica

En Rotten Tomatoes, la crítica especializada le ha dado un 86% de aprobación a Mickey 17, y si bien algunos comentarios no son tan benignos, en general se le ha recibido bastante bien.

Por ejemplo, Justin Chang, de The New Yorker, asegura que a pesar de que se pierde un poco el tono que Bong Joon-ho acostumbra a tener con los actores que dirige, con su interpretación “Pattinson no solo salva la película, sino que la profundiza”.

Mientras que Kevin Maher, del diario británcio Times, asegura que la película “luce espectacular, cortesía por el gran cinematógrafo Darius Khondji” que además ayuda a encaminarnos “en un análisis de política posrevolucionaria, y nunca termina de cuestionar temas interesantes”.

Por su parte, Soren Andersen, crítico del Seattle Times, explica que “Bong mezcla hábilmente el humor y el horror, mientras que Pattison convierte a Micky, por tonto que sea, en un triste y simpático tipo”.

Estreno en México

Mickey 17 se estrena en cines de México este jueves 6 de marzo, así que ya sabes: este fin de semana es perfecto para lanzarse al cine.

MIRA AQUÍ EL TRAILER DE LA PELÍCULA: