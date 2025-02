Buenas noticias para los fans de Star Wars: el Episodio III vuelve a cines

La empresa anunció que en abril el Episodio 3 de Star Wars volverá a los cines para celebrar el aniversario de una de las películas más queridas por los fans.

Aunque aún no hay detalles precisos sobre su reestreno en cines, se sabe que la podremos ver a partir del 25 de abril.

¿De qué se trata ‘Star Wars Episodio 3’?

Esta parte de la historia, narra cómo el joven Anakin Skywalker se transforma en el temible Darth Vader, uno de los villanos más icónicos del cine. Todo inicia justo durante la Guerra de los Clones, cuando la República lucha contra los separatistas que Conde Dooku lidera con el fin de llevar a los Sith al poder.

Cuando a los Jedi Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker los envían a rescatar al canciller Palpatine, quien fue secuestrado, Anakin comienza un camino de inseguridad que poco a poco lo lleva al lado oscuro.

El joven Jedi es influenciado por el propio Palpatine, quien en realidad es un maestro Sith llamado Darth Sidious y quien lo manipula prometiéndole poder e infundiendo profundas inseguridades alrededor de su esposa Padmé Amidala. Tras varios hechos caóticos, Anakin se une al lado oscuro de la Fuerza y adopta el nombre de Darth Vader.

Los personajes de Star Wars: La venganza de los Sith (y su elenco)

Para refrescar un poquito tu memoria, acá te compartimos quiénes son los personajes principales de Star Wars: The Revenge of the Sith y el elenco que los interpretó:

Obi-Wan Kenobi: maestro Jedi y mentor de Anakin Skywalker, interpretado por Ewan McGregor.

maestro Jedi y mentor de Anakin Skywalker, interpretado por Ewan McGregor. Anakin Skywalker/Darth Vader: El joven y prometedor Jedi que se convierte al lado oscuro de la Fuerza, interpretado por Hayden Christensen.

El joven y prometedor Jedi que se convierte al lado oscuro de la Fuerza, interpretado por Hayden Christensen. Padmé Amidala: poderosa y sabia senadora, esposa de Anakin (y madre de sus hijos), interpretada por Natalie Portman.

poderosa y sabia senadora, esposa de Anakin (y madre de sus hijos), interpretada por Natalie Portman. Palpatine/Darth Sidious: el canciller Supremo y maestro Sith en secreto que manipula a Anakin, interpretado por Ian McDiarmid.

el canciller Supremo y maestro Sith en secreto que manipula a Anakin, interpretado por Ian McDiarmid. Mace Windu: respetado maestro Jedi, interpretado por Samuel L. Jackson.

Yoda: el sabio maestro Jedi, voz del actor Frank Oz.