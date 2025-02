‘The Fantastic Four: First Steps’: así se ve la familia de superhéroes del MCU

‘Fantastic Four: First Steps’: elenco completo

Algunos de los actores más cotizados de Hollywood en este momento son quienes protagonizan la nueva película de Marvel.

PEDRO PASCAL - REED RICHARDS (MR. FANTÁSTICO)

Pedrito ¿necesita presentación? No lo creemos, pero vale la pena repasar las últimas producciones en las que ha aparecido: The Mandalorian, Gladiador II, The Last of Us.

Pedro Pascal como Mr. Fantástico. (Foto: IMDb)

VANESSA KIRBY - SUE STORM (LA MUJER INVISIBLE)

Fragmentos de una mujer es una de las películas más memorables de Vanessa Kirby (gran recomendación, por cierto, la puedes ver en Netflix), también en Napoleón y Misión Imposible: Repercusión.

JOSEPH QUINN - JOHNNY STORM (ANTORCHA HUMANA)

Este joven actor saltó a la fama con su trabajo divertidísimo como Eddie Munson en Stranger Things 4.

EBON MOSS-BACHRACH - BEN GRIMM (LA MOLE)

Una de nuestras series favoritas es, sin duda, The Bear (disponible en Disney+) y a Ebon Moss-Bachrach lo conocemos como Cousin Richie.

The Thing (o La Mole, como lo conocemos en español) es interpretado por Ebon Moss-Bachrach. (Foto: IMDb)

RALPH INESON - GALACTUS

Este supervillano lo interpreta uno de los actores más versátiles del momento: Ralph Ineson, a quien viste en Chernobyl y Nosferatu.

JULIA GARNER - SILVER SURFER

Aunque en el trailer no pudimos ver a Julia Garner como Silver Surfer, sí la veremos en un par de meses en todo su esplendor. La actriz protagonizó Inventing Anna y fue parte de Ozark.