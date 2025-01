Entre personas que son ‘productos’ y brujas temibles: el reto de Cassandra Ciangherotti y Ofelia Medina en ‘La Liberación’

Natalia, el personaje de Ciangherotti, es lo más cercano a la vida real de todas las involucradas por ser una actriz, y tiene matices que la intérprete deseaba abordar. “Lo veo constantemente y siempre me he peleado y quiero salir de ahí: ‘una es un producto’, tiene que venderse como un producto, te lo meten mucho cuando estás empezando y luego ves un producto deshumanizado”.

La actriz explica que las personas (en la vida real) que son como Natalia le causan curiosidad, “quiero saber qué hay detrás de esa voz, detrás de eso que estoy viendo. Me interesaba mucho humanizar al producto”, explica en entrevista para Life and Style.

Cassandra Ciangherotti interpreta a Natalia. (Foto: Cortesía)

Mientras que para Ofelia Medina el proceso de desarrollo de personaje fue otro tipo de viaje. Se puso a investigar sobre brujas, su historia, sus significados e influencia a través del tiempo. “ hoy día ya la palabra “bruja” ya no es lo que era antes que te decían “eres una pinche bruja” y era horrible, y ahora bruja es a toda madre, ¡sí! Convertirme en esa bruja que está ahí me pareció fascinante y ya no me lo quito porque en la noche me pongo mi peluca y me voy a asustar niños y la escoba es maravillosa”, dice en entrevista.

Incluso, para su personaje se inventó su propia lengua a la que si le ponemos atención, son una serie de improperios dichos con una intención muy honda. “Sí, es que no podías decir: Muerte Al Macho, entonces: Etreum La Ocham, lo dices al revés”.

Alejandra Márquez Abella y Diego Boneta: cómo poner el privilegio al servicio de “la causa”

Cuando Boneta recibió el libreto se aterró. ¿Cómo se atrevería a decir lo que su personaje exclama con tanta naturalidad? ¿Cómo representar a un concepto y desarrollar sus matices? Fue hasta que habló con su socia y hermana que entendió que el proyecto de La Liberación y los temas que aborda son más grandes que él, como hombre exitoso (y los privilegios que eso conlleva).

“Me di cuenta de lo afortunado de que Ale hubiera pensado en mí para este proyecto y que tenía que ceder el control y ponerme en sus manos, estudiar estos personajes, crear algo distintos, entender el concepto del patriarcado, porque me toca interpretar un concepto, no un personaje, que es algo muy loco y abstracto, y ya una vez habiendo estudiado para el examen, llegar al set a divertirme y ponerlo en manos de Ale y las productoras”, dice en entrevista para Life and Style.

Tenemos que poner tu privilegio (Diego Boneta) al servicio de la causa (...) contar con esas complicidades fue una joya total. Alejandra Márquez Abella Directora de 'La Liberación'

Y entre todo ese ir y venir de construir un personaje que nace de un concepto complejo como el patriarcado, Alejandra Márquez Abella lo dice muy claro: “siempre dijimos y lo platicamos: tenemos que poner tu privilegio (Diego Boneta) al servicio de la causa, entonces vamos a hacer que esto sea parte de la plastilina que nos va a ayudar a que suceda. Poder contar con esas complicidades es una joya total”, concluye la directora.