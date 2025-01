'The Last of Us 2' ya tiene fecha de estreno y esto es lo que sabemos

Pues bien, MAX ya reveló el primer trailer completo de la segunda temporada y, con eso, suma más a la emoción por el estreno de la serie.

¿Cuándo sale la segunda temporada de ‘The Last of Us’?

Como recordarás, la primera parte de la serie termina cuando Joel decide no “entregar” a Ellie para que realicen análisis con su cuerpo para encontrar una cura contra el hongo que transforma a los humanos en zombies.

Pues bien, esta segunda temporada se desarrolla cinco años después de los acontecimientos de la primera, en la que todo indica que ambos personajes vivieron momentos de paz en una comunidad segura. Sin embargo, el pasado pesa mucho y se desarrollan conflictos entre ellos que los lleva por caminos separados, solo que ahora deberán enfrentarse a un mundo más peligroso.

Sony reveló la fecha de estreno de la segunda temporada de The Last of Us. (Foto: IMDb)

FECHA DE ESTRENO:

Durante la CES 2025, el cocreador, escritor y productor ejecutivo de la serie, Neil Druckmann, dijo durante la conferencia de prensa de las producciones de Sony que la segunda temporada de The Last of Us se estrenará en abril, aunque no dio una fecha precisa.

Como la pasada, esta segunda parte también tendrá siete episodios y estará disponible por MAX.

MIRA EL TRAILER:

Quiénes conforman el reparto de ‘The Last of Us’ 2

Ya es seguro que tendremos de regreso a Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie. Además de Gabriel Luna como Tommy, hermano de Joel, y Runita Wesley como María.

El elenco nuevo lo conforman:

Kaitlyn Dever como Abby.

Isabela Merced como Dina.

Young Mazino será Jesse.

Ariela Barer la veremos como Mel.

Tati Gabrielle como Nora.

Spencer Lord interpretará a Owen.

Danny Ramirez como Manny.

Jeffrey Wright será Isaac.

Catherine O’Hara tendrá un papel del que no se sabe su nombre todavía.

Entonces, ¿ya estás listo para ver la siguiente temporada de la serie?