“Alegría pura”: Esto dicen las primeras críticas de ‘Mufasa: El Rey León’

La película, dirigida por Barry Jenkins y con música original de Lin-Manuel Miranda, significo un riesgo de la productora del ratoncito puesto que es una historia completamente nueva y original, pero con personajes entrañables como Mufasa y Scar.

A los cines de México, Mufasa: El Rey León llegará el próximo 19 de diciembre y se espera que sea otro hit en taquilla y Disney anote otro gol (como ya la hizo con Moana 2, Inside-Out 2 y Deadpool vs Wolverine este año).

Qué dice la crítica de ‘Mufasa: El Rey León’, la nueva película de Disney

Desde “efectos alucinantes” hasta “alegría pura”, para sorpresa de muchos los críticos de medios especializados en cine han sido bastante benevolentes con la película.

Por ejemplo, Jazz Tangcay , editora en Variety, fue una de los críticas emocionados por la nueva película de Disney y asegura que está “bellamente realizada”.

“Las canciones de Lin-Manuel Miranda y la partitura de Nicholas Britell son absolutamente divinas y música para mis oídos. Alegría pura”, publicó en su cuenta de X.

Una de las sorpresas fue Chris Killian , colaborador del sitio Comic Book, quien aseguró que no tenía ningún por ver la película puesto que, como muchos, una precuela de El Rey León no era algo que estaba pidiendo, pero “la animación es increíble, las canciones de Lin-Manuel Miranda son adictivas y las actuaciones vocales hacen que ‘Mufasa’ -me atrevo a decir- sea mejor que la versión de 2019.

Otro que se ha deshecho en buenos comentarios hacia el trabajo de Jenkins y Miranda es Dempsey Pillot , colaborador y editor en distintos medios estadounidenses, como NY1 y Cinefied, asegura que la película es, además de entretenida, “visualmente increíble y la música de Lin-Manuel Miranda no decepciona”.

“¡Es realmente buena! ¿Pero qué podrías esperar de Barry Jenkins? Una exploración bíblica del destino brillantemente disfrazada de historia de orígenes para Mufasa y Scar”, escribió.

Así que, ¿vamos al cine para comprobar lo que dice la crítica?