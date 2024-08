“¡Qué barbaridad!”: Mafalda llegará a Netflix; esto sabemos de la serie animada

Netflix anunció que la niña preocupada por la justicia en el mundo será acompañada por sus amigos Felipito, Susanita, Manolito, Libertad, Miguelito, su hermano Guille y, por supuesto, sus angustiados padres que a veces no saben cómo responder los audaces cuestionamientos de su pequeña hija.

La producción estará a cargo de Mundoloco CGI, el estudio de animación digital más reconocido del cono sur y creado por nada más y nada menos que por el director, guionista y productor ganador del Oscar Juan José Campanella.

Sin duda, y por lejos, el desafío más grande de mi vida. Juan José Campanella, director de cine

“Es nuestra obligación preservar el humor, el timing y las observaciones de Quino. Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar, pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos y, aunque haya cosas reservadas sólo para adultos, podamos todos largar una carcajada en familia y, por qué no, ir al diccionario de vez en cuando”, dijo Campanella en una carta a medios para presentar el proyecto.

Netflix aún no revela las fechas de estreno de la serie animada de Mafalda, pero ya conocemos algunos otros detalles, como que Campanella será el director, guionista y showrunner del proyecto; Gastón Gorali el co-guionista y productor general; y, finalmente, Sergio Fernández el director de producción.

Acá el teaser de la serie: