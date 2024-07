Las escenas postcréditos de Deadpool y Wolverine no decepcionan y sí, te aseguramos que vale la pena quedarse en el asiento hasta el último segundo.

Como es de esperar con Deadpool, hay humor irreverente y sorpresas que te harán reír y emocionarte al mismo tiempo. Los guionistas, Ryan Reynolds y Shawn Levy, han sabido aprovechar cada segundo para ofrecer momentos memorables y burlarse de la casa de Mickey Mouse.

El talento detrás de la tercera entrega del mercenario es innegable. Ryan Reynolds, quien no solo interpreta a Deadpool sino que también es productor, ha demostrado una vez más su dedicación al personaje. Su carisma y sentido del humor han sido fundamentales para el éxito de la franquicia. Por otro lado, Hugh Jackman regresa como Wolverine, un papel que ha hecho suyo durante casi dos décadas. La química entre Reynolds y Jackman es palpable, y su colaboración en pantalla es uno de los puntos más altos de la película.

El director Shawn Levy supo combinar a la perfección la acción y el humor característicos de estos personajes. Levy, conocido por su trabajo en Stranger Things y Free Guy, aporta su toque único y visión fresca, asegurando que la película se sienta innovadora y cool.

¿Cuántas escenas postcréditos tiene ‘Deadpool y Wolverine’?

Ahora sí, aquí vienen los spoilers.

Sí aún no has visto la película y no quieres saber de qué va el final de la película deja de leer ya.

3…

2…

1…