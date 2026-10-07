Seamos claros desde el principio: tener una rutina de skincare no es complicado (como seguramente te lo imaginas) ni necesitas comprar 50 productos. Además de contribuir a una mejor apariencia, el cuidado de la piel de los hombres ayuda a prevenir problemas como acné o envejecimiento prematuro.
¿Quieres empezar a cuidar tu piel? Esta rutina de skincare básica para hombres es todo lo que necesitas
A lo largo del tiempo nos han hecho creer que para cuidar la piel necesitamos invertir mucho dinero, tiempo y esfuerzo. Spoiler alert: olvídate de esto. Aunque sí existen rutinas de skincare de varios pasos (y productos), la piel masculina en promedio puede mantenerse limpia y radiante con una rutina básica que incluya: limpieza, hidratación y protección.
La clave está en elegir los productos que tu piel necesita y, sobre todo, ser constante en aplicarlos. Además de prevenir el acné o el envejecimiento prematuro como ya te contamos al inicio, la American Academy of Dermatology asegura que el uso de ciertos productos de cuidado personal mejora la textura y el tono de la piel.
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Rutina básica de skincare para hombres
Ahora sí, toma nota porque acá te van los tres básicos que SÍ O SÍ deben ser parte de tu rutina.
El primer paso: limpiador
Una rutina de skincare no puede llamarse así si no incluye un limpiador como primer paso. Durante el día, el rostro acumula sudor, grasa y se expone a la contaminación de la ciudad, por lo que limpiarlo es muy importante.
En el mercado hay gran variedad de limpiadores faciales, sin embargo, debes elegir el que sea adecuado para tu tipo de piel -seca, mixta o grasa-, y en la presentación que mejor te convenga. El punto es que ayude a eliminar impurezas, células muertas y exceso de grasa.
- Cuándo aplicarlo: mañana y noche.
Crema hidratante
Al igual que el limpiador, deberás elegir la crema hidratante adecuada para tu rostro. De hecho, si tienes piel grasa no significa que debas saltarte este paso, lo ideal sería buscar un producto para ese tipo de piel. En este caso, te puede funcionar un producto con fórmula ligera en presentación gel, o en el caso contrario de piel seca, elige una crema más intensa.
- Cuándo aplicarlo: mañana y noche.
El “temido” suero
Decimos “temido” suero porque en una rutina básica podría ser el más difícil de elegir. A diferencia del limpiador e hidratante, este producto es más personalizado y, honestamente, es un plus si quieres mejorar tu piel.
La elección del suero dependerá de tu objetivo. Por ejemplo:
-Sueros con ácido hualurónico: ayudan a rellenar líneas de expresión y aportan un aspecto de hidratación. Ideales para todo tipo de piel pero especialmente seca o deshidratada.
-Sueros con Vitamina C: protege contra el daño solar, unifica el tono de la piel y son ideales para pieles opacas o con manchas oscuras.
-Sueros con niacinamida: regula la producción de sebo, reduce marcas de acné y son ideales para piel mixta, grasa o con tendencia al acné.
- Cuándo aplicarlo: mañana y noche (según como lo indique el producto)
Por si no lo viste:
El no negociable: el protector solar
Aquí sí es donde te decimos: no escatimes en gastos. El protector solar, como lo dice su nombre, es el responsable de proteger tu piel de la radiación ultravioleta y es uno de los pasos más importantes de una rutina de skincare.
No solo necesitas usarlo cuando vas a la playa o cuando hay mucho sol. Este es el producto que debes usar incluso cuando estés en interiores. Siempre opta por uno que sea FPS 50+.
- Cuándo aplicarlo: como último paso en tu rutina de mañana y reaplica -según recomendación de dermatólogos- cada 4 horas durante el resto del día.
Como ya viste, el skincare no es una tortura en gastos ni en tiempo. Una rutina sencilla pero con los productos adecuados es todo lo que necesitas y créenos, tu piel te lo agradecerá.