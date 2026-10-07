¿Quieres empezar a cuidar tu piel? Esta rutina de skincare básica para hombres es todo lo que necesitas

A lo largo del tiempo nos han hecho creer que para cuidar la piel necesitamos invertir mucho dinero, tiempo y esfuerzo. Spoiler alert: olvídate de esto. Aunque sí existen rutinas de skincare de varios pasos (y productos), la piel masculina en promedio puede mantenerse limpia y radiante con una rutina básica que incluya: limpieza, hidratación y protección.

La clave está en elegir los productos que tu piel necesita y, sobre todo, ser constante en aplicarlos. Además de prevenir el acné o el envejecimiento prematuro como ya te contamos al inicio, la American Academy of Dermatology asegura que el uso de ciertos productos de cuidado personal mejora la textura y el tono de la piel.



Rutina básica de skincare para hombres

Ahora sí, toma nota porque acá te van los tres básicos que SÍ O SÍ deben ser parte de tu rutina.

El primer paso: limpiador

Una rutina de skincare no puede llamarse así si no incluye un limpiador como primer paso. Durante el día, el rostro acumula sudor, grasa y se expone a la contaminación de la ciudad, por lo que limpiarlo es muy importante.

En el mercado hay gran variedad de limpiadores faciales, sin embargo, debes elegir el que sea adecuado para tu tipo de piel -seca, mixta o grasa-, y en la presentación que mejor te convenga. El punto es que ayude a eliminar impurezas, células muertas y exceso de grasa.

Cuándo aplicarlo: mañana y noche.

Crema hidratante

Al igual que el limpiador, deberás elegir la crema hidratante adecuada para tu rostro. De hecho, si tienes piel grasa no significa que debas saltarte este paso, lo ideal sería buscar un producto para ese tipo de piel. En este caso, te puede funcionar un producto con fórmula ligera en presentación gel, o en el caso contrario de piel seca, elige una crema más intensa.