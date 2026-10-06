La clave no está en cambiar todos los productos de un día para otro, sino en escuchar lo que la piel necesita y ajustar texturas, activos y tratamientos. La medicina estética parte justamente de esa idea: menos fórmulas clásicas y más estrategias personalizadas. Para descifrar este cambio de estación, confiamos en la experiencia de la Dra. Karen Carrillo, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. "La medicina estética está evolucionando hacia un enfoque mucho más integral. Ya no se trata solamente de corregir, sino de entender qué necesita cada piel y trabajar progresivamente en su calidad", confiesa.
Reset de otoño, la piel se transforma después del verano
Después del verano, la piel pide antioxidantes
El otoño es un buen momento para poner a los antioxidantes como los héroes de nuestra rutina. Estos activos forman parte de una estrategia enfocada en proteger y mantener la calidad de la piel frente a los factores ambientales. En ese sentido, la línea antioxidante de Toskani se posiciona como una de las principales opciones para proteger las células del estrés al que se expone la piel. "Conocer los activos y entender su función nos permite utilizarlos estratégicamente", comenta la Dra. Carrillo.
Mesoject: cuando los activos encuentran la tecnología
Si el skincare diario es una parte del cuidado, los tratamientos profesionales elevan los resultados. Este nuevo protocolo combina tecnología con activos seleccionados de acuerdo con las necesidades específicas de cada piel. Uno de los ingredientes que cobra protagonismo es el famoso PDRN de salmón, enfocado en la regeneración y la calidad de la piel. "El resultado buscado no es necesariamente una transformación radical, sino trabajar de manera progresiva aspectos como luminosidad, hidratación y apariencia general, respetando las características individuales de cada piel", agrega la experta.
El cambio de textura: de lo ultraligero a lo hidratante
Cuando cambia el clima y la piel comienza a sentirse más tirante o deshidratada, es importante añadir fórmulas que aporten mayor hidratación.
Esto también aplica al protector solar. No se trata de dejar de usar fotoprotección aunque esté nublado, sino de elegir una textura que acompañe mejor las necesidades de la piel en esta época del año. Un protector fluido o con una base más hidratante se siente ligero sobre la piel y, a la vez, la mantiene cómoda.
La mirada también cambia
La zona de los ojos merece un capítulo propio. Es una de las más delicadas, pues revela el cansancio, la deshidratación y los signos de envejecimiento. Por eso, un protocolo específico como TKN de ojos es una buena opción: es una solución hidratante que deja la piel confortable, suave y con una sensación de elasticidad natural.
La rutina en casa es la que permite darle continuidad a la estrategia: antioxidantes, hidratación, protección solar y activos seleccionados de acuerdo con las necesidades de cada piel.