Después del verano, la piel pide antioxidantes

El otoño es un buen momento para poner a los antioxidantes como los héroes de nuestra rutina. Estos activos forman parte de una estrategia enfocada en proteger y mantener la calidad de la piel frente a los factores ambientales. En ese sentido, la línea antioxidante de Toskani se posiciona como una de las principales opciones para proteger las células del estrés al que se expone la piel. "Conocer los activos y entender su función nos permite utilizarlos estratégicamente", comenta la Dra. Carrillo.



Mesoject: cuando los activos encuentran la tecnología

Si el skincare diario es una parte del cuidado, los tratamientos profesionales elevan los resultados. Este nuevo protocolo combina tecnología con activos seleccionados de acuerdo con las necesidades específicas de cada piel. Uno de los ingredientes que cobra protagonismo es el famoso PDRN de salmón, enfocado en la regeneración y la calidad de la piel. "El resultado buscado no es necesariamente una transformación radical, sino trabajar de manera progresiva aspectos como luminosidad, hidratación y apariencia general, respetando las características individuales de cada piel", agrega la experta.