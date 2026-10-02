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Estilo

Perfumes dulces para otoño 2026: fragancias que seducen

El otoño invita a experimentar con aromas distintos sobre la piel. Con opciones para todos los gustos, estas marcas ofrecen algunas de nuestras alternativas favoritas. ¿Las probarías?
vie 02 octubre 2026 11:34 AM
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Vainilla, caramelo y maderas cálidas: estas fragancias dulces son nuestras favoritas para el otoño. Hay opciones para todos los gustos, ¿cuál te llevarías? (Fotografía: Alonso Díaz )

Cuando bajan las temperaturas y las tardes se vuelven más cortas, cambia también lo que queremos oler. Los perfumes frescos del verano dan paso a aromas más envolventes, con notas de vainilla, ámbar, caramelo y maderas cálidas que se quedan en la piel y en la memoria de quien pasa a tu lado. El otoño es buen momento para salirse de la fragancia de siempre y probar algo distinto, y en esta selección reunimos las fragancias dulces que más nos gustaron, de marcas para todos los gustos y bolsillos.

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(Fotografía: Alonso Díaz )

Izquierda: ACQUA DI PARMA, Buongiorno al Bacio
Derecha: HERMÈS, Musc Pallida

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Fotografía: Alonso Díaz

PRADA, Paradigme Le Parfum.

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Fotografías: Alonso Díaz

Izquierda: GUCCI, Gucci Guilty; Absolu de Parfum pour Homme.
Centro: EMPORIO ARMANI, Stronger With You Powerfully.
Derecha: CHANEL, Bleu de Chanel L'Exclusif.

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Fotografía: Alonso Díaz

Desde arriba, en sentido de las manecillas del reloj:
LOUIS VUITTON, Sun Song;
TOM FORD, Taormina Orange Eau de Parfum;
BOSS, The Scent Eau de Parfum Intense;
LOEWE, Aire Sutileza Elixir.

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