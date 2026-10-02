Cuando bajan las temperaturas y las tardes se vuelven más cortas, cambia también lo que queremos oler. Los perfumes frescos del verano dan paso a aromas más envolventes, con notas de vainilla, ámbar, caramelo y maderas cálidas que se quedan en la piel y en la memoria de quien pasa a tu lado. El otoño es buen momento para salirse de la fragancia de siempre y probar algo distinto, y en esta selección reunimos las fragancias dulces que más nos gustaron, de marcas para todos los gustos y bolsillos.
Perfumes dulces para otoño 2026: fragancias que seducen
Cuando bajan las temperaturas y las tardes se vuelven más cortas, cambia también lo que queremos oler. Los perfumes frescos del verano dan paso a aromas más envolventes, con notas de vainilla, ámbar, caramelo y maderas cálidas que se quedan en la piel y en la memoria de quien pasa a tu lado. El otoño es buen momento para salirse de la fragancia de siempre y probar algo distinto, y en esta selección reunimos las fragancias dulces que más nos gustaron, de marcas para todos los gustos y bolsillos.
Izquierda: ACQUA DI PARMA, Buongiorno al Bacio
Derecha: HERMÈS, Musc Pallida
PRADA, Paradigme Le Parfum.
Izquierda: GUCCI, Gucci Guilty; Absolu de Parfum pour Homme.
Centro: EMPORIO ARMANI, Stronger With You Powerfully.
Derecha: CHANEL, Bleu de Chanel L'Exclusif.
Desde arriba, en sentido de las manecillas del reloj:
LOUIS VUITTON, Sun Song;
TOM FORD, Taormina Orange Eau de Parfum;
BOSS, The Scent Eau de Parfum Intense;
LOEWE, Aire Sutileza Elixir.