Cuando bajan las temperaturas y las tardes se vuelven más cortas, cambia también lo que queremos oler. Los perfumes frescos del verano dan paso a aromas más envolventes, con notas de vainilla, ámbar, caramelo y maderas cálidas que se quedan en la piel y en la memoria de quien pasa a tu lado. El otoño es buen momento para salirse de la fragancia de siempre y probar algo distinto, y en esta selección reunimos las fragancias dulces que más nos gustaron, de marcas para todos los gustos y bolsillos.

