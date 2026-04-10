Stefano Gabbana dimite como presidente de su firma Dolce & Gabbana

"El grupo Dolce & Gabbana, en el marco de un proceso natural de evolución de su organización y de su gobernanza, confirma la dimisión de Stefano Gabbana de sus funciones" dentro de las sociedades del grupo "desde el 1 de enero de 2026", precisó la empresa.

Estas dimisiones no tienen incidencia alguna en las actividades creativas que Stefano Gabbana realiza para el grupo

"Estas dimisiones no tienen incidencia alguna en las actividades creativas que Stefano Gabbana realiza para el grupo", agregó D&G.

De acuerdo con un documento oficial que data de enero de este año, al que tuvo acceso la agencia AFP este viernes, el nuevo presidente de la casa de moda es su director general, Alfonso Dolce, hermano de Domenico Dolce, cofundador de D&G.

Gabbana, de 63 años, fundó la marca con Domenico Dolce (su pareja en aquel entonces) en 1985.

Según Bloomberg, primer medio que reveló la información, renunció en diciembre.

Stefano Gabbana también estaría estudiando qué opciones tiene en cuanto a su participación del 40% en la empresa, inmersa en un nuevo ciclo de negociaciones con sus acreedores bancarios para refinanciar 450 millones de euros (525 millones de dólares) de deuda, según Bloomberg.