Madonna y Alberto Guerra protagonizan campaña de Dolce & Gabbana: acá los detalles

La marca dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Se muestra un video en el que la reina del pop explora su lado más sensual junto al actor cubano. Miradas explosivas y sonrisas sensuales bajo la dirección creativa de Mert Alas.

De esta manera y tras una gira artística, la intérprete de Hung Up regresa al ojo público. Pero no lo hizo con alguien desconocido, pues recordemos que Alberto Guerra fue su invitado especial en los conciertos que ofreció en la Ciudad de México en 2024.

¿Y qué hay de la fragancia The One?

Fue en 2006 cuando Dolce & Gabbana lanzó al mercado por primera vez el icónico perfume. Ahora, presenta una edición renovada y creada por Quentin Bisch y Jean-Cristophe Heráult, que respetaron las notas originales pero con un twist moderno.

Para ella, la firma italiana ofrece The One Intense, que encarna una feminidad audaz. En notas de salida, ofrece un vibrante toque de pimienta rosa, en el corazón el jazmín revela un aire floral y elegante y en el fondo la cremosa vainilla se funde con cálidos acordes ámbar que prometen duración en la piel.

Para él, The One for Men mantiene las notas originales pero con un aire renovado en el que la pimienta negra se fusiona con la vibrante naranja Tarocco y una base enriquecida con olor ahumado a tabaco.