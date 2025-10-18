BOSS Bottled Beyond: la evolución natural de una de las fragancias más icónicas

Es bien sabido que hace 27 años, BOSS Bottled definió el mercado de las fragancias masculinas al ser la primera gourmand para hombre y, desde entonces, se ha mantenido como la favorita por la elegancia y el aroma contemporáneo que la distingue. Sin embargo, desde entonces no había habido grandes cambios en BOSS Fragances… hasta ahora.

BOSS Bottled Beyond, una evolución necesaria y natural

Por supuesto, BOSS evoluciona con el mundo y con el lanzamiento de su nueva fragancia hace un poderoso statement: el lenguaje importa y juega un papel importante en nuestra concepción del éxito que ahora ya no se configura como algo individual, sino en la hermandad y el reconocimiento del otro.

De ahí que los rostros que representan esta nueva fragancia no solo persiguen y alcanzan metas personales, también celebran a sus compañeros. Ahora Bradley Cooper, Vinicius Jr y Maluma, tres estrellas excepcionales en sus ámbitos, se reconocen, inspiran y celebran entre sí, encarnando la poderosa frase BOSS RECONOCE A BOSS.

¿A qué huele el nuevo perfume de BOSS?

Esta fragancia premium tiene lo mejor de dos facetas distintas: la electrizante frescura del jengibre, con la profundidad carnal del cuero, lo que desafía la tradicional pirámide olfativa, pues rompe por completo con la estricta separación de notas de salida, corazón y fondo.

La mezcla de jengibre le da una frescura intensa que se funde y el aroma es obtenido a través de una tecnología de última generación para extraer los fluidos supercítricos; mientras que el cuero granulado añade una estela cálida. ¿Lo más interesante? Ambas se mezclan en la parte superior y perduran hasta el final.

Para potenciar aún más el rendimiento de la fragancia, el aroma se elabora con una concentración significativamente superior a la de un Eau de Parfum masculino promedio: comparable a la de un Parfum o un Absolu.

Este perfume viene en un frasco de cristal lacado negro con un ribete de cuero y un tapón gris plomo. La forma de la botellas es el icónico diseño de BOSS y viene en tamaños de 100 ml y 150 ml, todos rellenables con la recarga de 200 ml de BOSS Bottled Beyond Eau de Parfum.

La presentación del nuevo BOSS Bottled Beyond es única. (Foto: Cortesía)

¿CUÁNTO CUESTA BOSS BOTTLED BEYOND?