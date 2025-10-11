Cuando, en 1913, Mario Prada fundó la casa que convertiría su apellido en sinónimo de lujo y sofisticación, lo hizo con un objetivo claro: especializarse en objetos –bolsos, baúles y accesorios en general– que acompañaran a sus clientes en sus viajes por el mundo.
El mundo al hombro con la Duffel Bag de Prada
Gracias a su excepcional artesanía y diseño, la marca fue reconocida seis años más tarde como “Proveedor Oficial de la Casa Real Italiana” y su icónico triángulo se volvió un sello de calidad inconfundible.
La Duffel Bag, la más reciente adición a su colección de bolsas masculinas, es una muestra impecable del diseño inteligente, sofisticado y funcional que distingue a la casa en la actualidad.
Confeccionada en aterciopelada piel de becerro, incorpora detalles como doble asa, cierre de precisión y candado y una correa ajustable para el hombro que le suma puntos de practicidad.
También son destacables sus dimensiones y sus líneas limpias que la hacen perfecta para ser utilizada como maleta de viaje, bolso de fin de semana o accesorio de uso diario.