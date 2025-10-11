El mundo al hombro con la Duffel Bag de Prada

Gracias a su excepcional artesanía y diseño, la marca fue reconocida seis años más tarde como “Proveedor Oficial de la Casa Real Italiana” y su icónico triángulo se volvió un sello de calidad inconfundible.

Duffel Bag de Prada. (Foto: Cortesía)

La Duffel Bag, la más reciente adición a su colección de bolsas masculinas, es una muestra impecable del diseño inteligente, sofisticado y funcional que distingue a la casa en la actualidad.

Confeccionada en aterciopelada piel de becerro, incorpora detalles como doble asa, cierre de precisión y candado y una correa ajustable para el hombro que le suma puntos de practicidad.

Duffel Bag de piel. (Foto: Prada)

También son destacables sus dimensiones y sus líneas limpias que la hacen perfecta para ser utilizada como maleta de viaje, bolso de fin de semana o accesorio de uso diario.