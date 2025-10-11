Publicidad

Estilo

El mundo al hombro con la Duffel Bag de Prada

Como compañera de viajes o como aliada de la vida diaria, la nueva Duffel Bag de Prada reclama su lugar como objeto del deseo del armario masculino.
sáb 11 octubre 2025 07:00 PM
duffel-bag-de-prada.jpg
La Duffel Bag es especialmente creada para viajar por el mundo con la seguridad que solo Prada puede dar. (Foto: Cortesía)

Cuando, en 1913, Mario Prada fundó la casa que convertiría su apellido en sinónimo de lujo y sofisticación, lo hizo con un objetivo claro: especializarse en objetos –bolsos, baúles y accesorios en general– que acompañaran a sus clientes en sus viajes por el mundo.

Gracias a su excepcional artesanía y diseño, la marca fue reconocida seis años más tarde como “Proveedor Oficial de la Casa Real Italiana” y su icónico triángulo se volvió un sello de calidad inconfundible.

duffel-bag-prada.jpg
Duffel Bag de Prada. (Foto: Cortesía)

La Duffel Bag, la más reciente adición a su colección de bolsas masculinas, es una muestra impecable del diseño inteligente, sofisticado y funcional que distingue a la casa en la actualidad.

Confeccionada en aterciopelada piel de becerro, incorpora detalles como doble asa, cierre de precisión y candado y una correa ajustable para el hombro que le suma puntos de practicidad.

duffel-bag.jpg
Duffel Bag de piel. (Foto: Prada)

También son destacables sus dimensiones y sus líneas limpias que la hacen perfecta para ser utilizada como maleta de viaje, bolso de fin de semana o accesorio de uso diario.

prada-duffel-bag.jpg
Duffel Bag. (Foto: Cortesía)

