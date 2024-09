La audaz selección de modelos 'mayores' de Sunnei en Fashion Week Milan SS25

La firma italiana tiene la audacia en su ADN y esta ocasión no fue la excepción.

Para presentar su colección Primavera-Verano 2025, las y los modelos de Sunnei eran únicamente adultos mayores que, debemos decirlo, dejaron muy claro que para la moda y el estilo no importa la edad, sino la actitud.

La colección 10 year feels like 1000, diseñada por Loris Messina y Simone Rizzo, fue presentada este fin de semana por la firma de moda italiana que celebró su décimo aniversario.

. (Foto: IG Sunnei)

En total fueron 30 looks presentados por hombres y mujeres mayores y al finalizar la pasarela, Simone Rizzo dijo que amó hacer la colección, “no nos importa el futuro, no nos importa el pasado. Solo queremos vivir el momento”.

Además, la modelo Linda Malcolm, quien formó parte del elenco de la pasarela y es parte de la agencia londinense Crumb Agency, calificó al show como “épico” y afirmó que “en Sunnei son líderes de la moda, la inclusión y la diversidad y merecen todo el reconocimiento por sus enormes logros”.

La historia de Sunnei

La casa de moda nació precisamente en Milán, Italia, y Loris Messina y Simone Rizzo la fundaron y aun son los directores creativos. Entre la filosofía de esta marca es ser un espacio creativo en el que converjan tanto la moda como las artes y el diseño.

Algo que han dejado muy claro es que juntos buscan mostrar al mundo el “Nuovo Milano”; además sus colecciones tienden a mostrar que la ropa no tiene género, por esto mismo no las dividen y en sus pasarelas vemos piezas genderless y con modelos diversos.

Además, tanto Messina como Rizzo insisten en que el streetwear es su mayor influencia a la hora de crear sus colecciones: en las calles es donde encuentran las mejores referencias.