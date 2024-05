Las novedades de la semana de Life and Style

Burberry presenta Hero Parfum, su nueva fragancia masculina

Burberry dio a conocer el lanzamiento de Hero Parfum para hombres, una nueva fragancia de la colección Hero. Intenso y poderoso, el aroma está liderado por una base de aceites de cedro mejorada con notas principales de Amyris y aceite de Ciprés, creando un final cálido y amanerado que da vida al aroma. La nueva fragancia se presenta en una botella de color marrón oscuro con forma angular inspirada en el caso de un caballo y con el logo de la marca. Ya se encuentra disponible en Liverpool y Palacio de Hierro en presentación de 150 ml y 100 ml en $4,650 y $3,950 pesos, respectivamente.

La Cantina Palacio recibe los sabores del chef Pablo Salas

La Cantina Palacio tiene disponible durante todo el mes de mayo un menú que representa la riqueza del Estado de México en cada bocado de la mano del chef Pablo Salas. La experiencia comienza con una ensalada de betabel, una deliciosa combinación de texturas y sabores, posteriormente llega el guacamole con trucha salmonada y le da paso a las crepas, rellenas de ingredientes típicos del Estado de México como flor de calabaza, champiñones y tinta de pollo. El menú sigue con la milanesa de res con puré de papa y ensalada con vinagreta de la casa y la experiencia culinaria se cierra con el tamal canario, un final dulce y reconfortante.

Las hotel amenities de Natura Bissé llegan a tu casa

Natura Bissé, comprometida con el bienestar global de sus clientes pone a la venta en su canal online y en centros seleccionados una de sus líneas de amenities para hoteles, los nuevos Rosemary and White Tea Repairing Shampoo y Smooth Conditioner, creados en colaboración con la reconocida empresa italiana La Bottega, líder en fabricación y comercialización de amenities de lujo en el sector de la hostelería. Estos productos destacan por su irresistible aroma a romero y té verde, y desvelan un cabello altamente nutrido, suave y brillante.

Montblanc presenta su más reciente colección de piel Meisterstück

La emblemática colección Meisterstück de Montblanc tiene una piel brillante y códigos de diseño refinados que se inspiran en el arte de la escritura. Este lanzamiento recibe el nombre de la emblemática pluma estilográfica de la marca e incorpora detalles de diseño de esta misma. Los nuevos productos de la colección destacan por un intenso tono verde británico, entre ellos se encuentran un bolso Montblanc 149, un portadocumentos, un bolso messenger y otros artículos como carteras, tarjeteros, estuches para artículos de escritura y etiquetas de viaje.

Converse y Feng Chen Wang renuevan el Chuck 70 2-in-1 Ox

Feng Chen Wang modificó el Chuck 70 2-en-1 Ox y estrena un diseño actualizado en dos combinaciones de colores: negro y blanco, junto con rayas contratantes y elementos inspirados en el deporte. Incluye un nuevo patrón y una correa de velcro en lacarte superior que ofrece un cierre alternativo a los cordones tradicionales, lo que proporciona otra forma de fusionar un diseño desarmado. Las nuevas combinaciones ya se encuentran a la venta en el sitio web oficial de Converse, en Flagship Satélite, Converse Santa Fe y Perisur con un precio de $3,299 pesos.

Devotion, la fragancia de Dolce & Gabbana que te transporta a Italia

Dolce & Gabbana beauty presenta Devotion Eau de Perfum, la primera fragancia luminosa y gourmand de la marca. Sus notas olfativas, contenidas en un precioso frasco sellado por el Corazón Sagrado, transportan la mente hacia alegres ambientes italianos. Está hecha en Italia y nace de la intuición y experiencia del reconocido maestro perfumista Olivier Crep. En esta fragancia se encuentra la frescura de las flores de naranjo con la dulzura de la vainilla de Madagascar, mientras que un aroma cítrico confitado aporta el tentador toque gourmand. El frasco de vidrio es recargable y está disponible en Palacio de Hierro.

MR. AB, la firma de moda de lujo atemporal masculina que debes conocer

Con apenas dos años de vida, MR. AB es una firma con estilo propio que protagoniza el armario de algunos de los empresarios, emprendedores, deportistas y artistas referentes de México a nivel mundial y que debes conocer. El empresario Tomás Laso es el artífice de los exclusivos diseños masculinos de la firma, entre los cuales se encuentran pantalones cargo, un blazer ultraligero que nunca se arruga, desarrollados en tejido técnico, transpirable y repelente al agua. En general, la marca reside en la creación de básicos perfectos para conseguir un armario atemporal pero sin dejar de lado la calidad, cuidado del detalle y materia prima.

Buchanan's Pineapple, el drink perfecto para una reunión en casa

De la mano del ganador de tres premios Latin Grammy, Bizarrap, la casa Buchanan 's presentó su nuevo aliado para todas esas reuniones donde nuestros amigos, ‘la familia elegida’, son los protagonistas. Este lanzamiento es el primer capítulo para revelar una identidad fresca y nueva para Buchanan 's, que rinde homenaje a la rica herencia de la marca mientras abraza el espíritu acogedor de la cultura latina. Además, Pineapple es tan refrescante que puede ser el plus one de todas las fiestas a las que asistas pues se puede servir solo con hielos Un must para la temporada que recién comienza. Checa aquí lo que se armaron en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Austin TV, la banda de culto en House of Vans

Con un show en vivo repleto de post rock instrumental, el skatepark de la casa del tenis de waffle el próximo 22 de mayo será el encargado de tener a una de las bandas más icónicas en la escena mexicana. Su música es profundamente emocional y cinematográfica que a menudo teje complejas narrativas sin el uso de letras. Con Chiosan, Totore, Rata, Xna Yer y Acky, su música cinematográfica y emocional ha marcado generaciones. Tras éxitos como "La Última Noche del Mundo" y "Fontana Bella", y una pausa en 2013, regresaron en 2022 con “De la orquídea y la avispa” y el álbum "Rizoma". Vive su renacimiento y la magia de sus nuevos espectáculos visuales y teatrales. Esta será primera presentación en HOV.