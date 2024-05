Las novedades de la semana de Life and Style

The House of Creed presenta Queen of Silk

Queen of Silk es la nueva fragancia cautivadora de Creed inspirada en la elegancia de la seda, codiciada desde tiempos inmemoriales por su belleza y su toque delicado. Queen of Silk impregna las flores y frutas del osmanto chino, pachulí javanés y la tuberosa con los complejos matices de madera de cedro y ágar, impregnados con la suavidad humeante de la vainilla de Madagascar y los ricos ámbares. Ya se encuentra disponible en boutiques y distribuidores de la marca.

David LaChapelle colabora con Mercedes-Maybach para interpretar icónico diseño

Mercedes-Maybach y David LaChapelle, socios desde hace años, se reunieron para colaborar en tres obras de arte. El reconocido fotógrafo estadounidense celebra la conexión natural que une el arte automotriz de Maybach con tres de los movimientos artísticos más influyentes de principios del siglo XX: futurismo, cubismo y surrealismo. Las obras fueron presentadas el pasado 16 de abril en la Gallery Meravigli, durante la Semana del Diseño de Milán; ahora formarán parte del Mercedes-Benz Art Collection y se expondrán posteriormente en distintas ocasiones alrededor del mundo.

IQOS ILUMA llega a México con una gran celebración

Philip Morris México celebró el lanzamiento de su nuevo producto insignia IQOS ILUMA, un dispositivo tecnológico que representa un avance sustancial hacia la misión de la empresa y ofrece mejores productos que los 17 millones de fumadores el país dejen el cigarro atrás. La presentación del producto se llevó a cabo en una noche de celebración que redefinió la forma de consumir tabaco en Lago Algo, en el Bosque de Chapultepec y una de las bandas encargadas de amenizar este gran momento fue la banda británica Jungle.

Atkinsons presenta sus nuevas velas con aromas al estilo londinense

Atkinsons presentó para 2024 un lanzamiento de velas elaboradas con cariño desde Italia a partir de una mezcla de cera vegetal de la más alta calidad y para brindar aromas excepcionales. Esta nueva línea de productos está preparada por expertos artesanos de forma sostenible utilizando energía renovable. Están disponibles dos colecciones: “A touch of glass”, inspirada en algunos de los mejores destinos y delicias británicas, y “Lights of London”, que rinde homenaje a los distintos más icónicos de Londres.

Boyfriend’s Shirt celebra una década de autenticidad y compromiso

Boyfriend’s Shirt inició su viaje hace 10 años con un estilo auténtico y disruptivo que pondría en alto el nombre de México en el diseño. La firma mexicana es una declaración de celebración a la autenticidad y conexión humana y en su aniversario presentan una nueva colección conmemorativa a este tiempo de esfuerzo y lealtad a lo auténtico. Cada pieza, elaborada con denim crudo y teñida con añil local es un tributo a su historia, principios y a todo aquello en lo que creen.

Oyster Fest 2024 celebra la sostenibilidad y el sabor del mar

El Oyster Fest llega por tercera ocasión a Puerta Cortés, el único destino residencial con un resort en La Paz, Baja California Sur; Hotel Indigo La Paz Puerta Cortés. Se trata del festival acuícola y gastronómico más grande de La Paz, organizado por la AMEXO AC. Este año contará con la participación de 20 reconocidos chefs, tanto locales como nacionales, quienes se unen para ofrecer experiencias culinarias únicas. Para la edición 2024, a realizarse este 11 de mayo, se contará con la presencia de chefs destacados como Flor Esther, Javier Plascencia de Jaramago, Cesar Pitar de Lumbre, entre otros.

Las Alcobas recibió en “equilibrio” el Festival de Flores y Jardines de Polanco

El Festival de Flores y Jardines de Polanco regresó para llenar de creatividad y ofrecer un espectáculo floral durante cuatro días a finales de abril. El hotel Las Alcobas Mexico City se unió a esta celebración con “equilibrio” con una instalación a cargo del estudio floral Eonia. En esta edición, Las Alcobas realizó un workshop con Givenchy Beauty, Monte Xanic y Eonia para ofrecer una serie de experiencias con equilibrio a través de aromas con la fragancia Irresistible de Givenchy, creación de un bouquet de flores con Eonia y una cata liderada por Monte Xanic y las creaciones culinarias de Anatol Kitchen.