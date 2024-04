Las novedades de la semana de Life and Style

También te contamos noticias sorprendentes del mundo de la moda y sobre experiencias que seguro querrás vivir.

GAP presenta colección en colaboración con Dapper Dan

GAP y Dapper Dan anunciaron su nueva y original colección que resalta el espíritu de Harlem y del american western, expandiéndose desde sudaderas hacia nuevas categorías de productos que presentan looks inspirados en los archivos y orígenes de la marca de ropa. Se trata de una cápsula de 19 piezas que ha evolucionado a partir de colecciones anteriores; la sudadera del logotipo de DAP x GAP, que inició desde la primera colaboración con la originalidad de Dapper Dan sigue siento el corazón de esta colección y ahora está disponible en cuatro nuevos colores. También se incluye una chaqueta kimono de mezclilla, una camisa denim al estilo western, entre otras prendas.

Sense, A Rosewood Spa presenta experiencias inspiradas en el equinoccio de primavera

Los expertos de Sense, A Rosewood Spa crearon una serie de experiencias para reconectarse con uno mismo despertar la capacidad innata de renacer, rejuvenecer y celebrar la belleza y abundancia de lo que nos rodea. Los huéspedes son guiados en la elección de aquellas experiencias especialmente diseñadas para alinearse con el espíritu de transformación que trae consigo la primavera. Desde la emblemática ceremonia de temazcal dirigida por chamanes y rituales de reconexión hasta tratamientos rejuvenecedores que invitan a la renovación del cuerpo y el espíritu. Estas experiencia están vigente durante toda la primavera.

Augustinus Bader presenta su línea de cuidado corporal The Body Care

Augustinus Bader presentó su línea de cuidado corporal The Body Care que incluye productos para diferentes tipos de piel. The Body Oil es un aceite corporal que ayuda a reducir la celulitis, estrías y pigmentación para lograr una piel más lisa; The Body Cream es una crema hidratante corporal no grasa, apta para todo tipo de pieles, que incorpora la misma tecnología innovadora de células cutáneas para una apariencia más suave y firme; The Body Lotion es una fórmula que hidrata la piel instantáneamente, mientras que The Geranium Rose Body Oil es un producto vegano que ayudan a relajar y calmar la piel.

Así es el nuevo Black Bay Chrono Pink de Tudor

El Black Bay Chrono Pink de Tudor no es para todo el mundo, y eso está bien, pues solo se fabricarán unos pocos. Si bien ya era un reloj bastante audaz, incluso antes de que se introdujera este nuevo color de esfera, este modelo fusiona ambas tradiciones a la perfección en un cronógrafo deportivo perfecto para los más puristas, y Calibre de Manufactura automático, una rueda de pilares y un embrague vertical de alto rendimiento. Cuenta con una garantía transferible de cinco años sin necesidad de registro ni de revisiones de mantenimiento obligatorias.

Original Penguin presenta su colección primavera 2024

La icónica marca de moda Original Penguin presentó su colección Primavera 2024, diseñada con la combinación perfecta de frescura primaveral y estilo clásico. Este nuevo lanzamiento ofrece prendas versátiles ideales para cualquier ocasión para hombres que buscan expresar su estilo individual con sofisticación. Desde clásicas polo y camisas de botones hasta frescos pantalones y shorts. Todas las prendas están diseñadas con telas de alta calidad y detalles cuidadosamente elaborados para garantizar un ajuste cómodo y duradero.

Mercedes-Benz Fasion Week Los Cabos, una edición sin igual

Mercedes-Benz Fashion Week Los Cabos presentado por Marriott Convoy Banorte se realizó del 02 al 06 de abril en Los Cabos con Arabia Saudita como país invitado, en un contexto de inclusión y diversidad internacional. Se presentaron cuatro firmas mexicanas: Abel López, Alfredo Martínez, Kris Goyri y Sandra Weil, así como seis marcas saudíes elegidas por The Saudi Fashion Commission. Además de buscar impulsar las industrias creativas, esta edición se realizó con el fin de promover los espacios turísticos de las ciudades que visita.

Billie Eilish presenta un trío cautivador de fragancias

La cantante Billie Eilish incursionó en el mundo de la belleza y cosmética e invita a un increíble viaje a través del olfato con sus tres fragancias: Eilish, una deliciosa mezcla de pétalos dulces, mandarina y fruto rojos en las notas altas y especias, cacao y helado de vainilla en notas medias; Eilish No. 2, con notas altas de bergamota italiana y flor de manzano, así como notas medias de papiro, pimienta negra y amapola, mientras que Eilish No. 3 sorprende con un toque de cereza madura y atrevidas notas de aldehído metálico que brindan un ambiente audaz.