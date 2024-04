MET Gala 2024: fecha, tema y qué tipo de looks veremos este año

Cuál es el tema de la MET Gala 2024

La exhibición 2024 llevará por nombre Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, centrada en la sostenibilidad y en revivir piezas icónicas de la historia de la moda que son demasiado delicadas para ser usadas nuevamente y que eventualmente se convierten en bellezas dormidas.

El MET también destacó que serán 250 diseños que abarcan cuatro siglos de la colección permanente del museo, incluyendo obras de Christian Dior, Yves Saint Laurent y más.

¿Y el 'dress code'?

La glamorosa noche del 6 de mayo, los invitados deberán regalarnos looks icónicos inspirados en el Garden of Time.

Por esto, auguramos interpretaciones literales llenas de estampados florales, aplicaciones con referencias a la naturaleza, vestidos vaporosos de siluetas románticas, looks masculinos suaves y tirando a una estética muy The old gateway, de Thomas Edwin Mostyn. En resumen: una oda a la naturaleza.

Las 3 mejores MET Galas de la historia reciente

Ahora que ya conoces los fundamentos básicos de la MET Gala, vamos a llevarte a un recorrido de lo que consideramos debería ser el top 3 de las galas más memorables para los devotos de la industria de la moda.

2018: ‘Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination’

Llevada al ámbito divino Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination nos regaló looks memorables como el de Rihanna vistiendo como el Papa y Katy Perry como un ángel. Haciendo parecer que existió una reconciliación del mundo de la moda con el catolicismo, propiamente.

Rihanna en la MET Gala 2018 con el tema 'Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination'. (Noam Galai/Getty Images for New York Magazi)

2019: ‘Camp: Notes on Fashion’

Un performance de exceso y maximalismo, con piezas fascinantes de diseñadores como Off-White, Schiaparelli, Moschino y Dior, que nos regaló looks icónicos como los de Alessandro Michele, Harry Styles, Lady Gaga y Jared Leto siendo los nombres más buscados y en tendencia de esa noche.

Harry Styles y Alessandro Michele. (Foto: John Lamparski | Getty Images)

2023: ‘Karl Lagerfeld: A line of Beauty’

Y por supuesto, la MET Gala de 2023, que rindió homenaje a Karl Lagerfeld bajo el tema A line of Beauty, tiene un lugar muy especial. La exhibición exploró el talento y carrera del káiser de la moda, quien dejó huella en casas de moda como Balmain, Chloé, Fendi, Chanel y su propia marca homónima.

La alfombra roja nos dejó disfrutar de looks que pasarán a la historia, como el de Doja Cat, quien rindió homenaje a Choupette, la gatita heredera de Karl Lagerfeld.

Doja Cat en la Met Gala 2023, con el tema 'Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty'. (Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Estamos listos para la MET Gala 2024, dividida en tres temáticas (tierra, mar y cielo) esperamos una alfombra roja digna de integrarse en nuestro top.