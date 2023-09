Anuar Layón uniendo la moda con el diseño automotriz

L&S: Querías que estas chamarras fueran más que simples prendas de moda, que fueran símbolos de individualidad y autenticidad. ¿’Mexico is the shit’ te inspiró para este objetivo?

Anuar Layón: “Por supuesto que el éxito de ’Mexico is the shit’ está implícito en todos mis proyectos, por supuesto que tiene una relación inmediata con el hecho de poder celebrar el lanzamiento de una camioneta con el lanzamiento de una chamarra, pero sobre todo con la oportunidad de que un diseñador mexicano sea quien lo represente y tengo el beneficio y tengo la la el privilegio de ser yo quien lo hace”.

L&S: "BE UNIQUE, BE THE ONE" parece ser más que un simple lema para este proyecto. ¿Qué te inspiró a elegir esta frase en particular y cómo crees que resuena con la conexión entre el pasado y el presente de MG?

Anuar Layón: “En el proceso lo primero que hicimos fue conocer la marca, luego de conocerla, desarrollamos el manifiesto antes que la chamarra, porque para mí es prioritario contar una historia alrededor del diseño. Entonces si cuentas primero la historia, el diseño fluye. "BE UNIQUE, BE THE ONE" habla de esa individualidad que no solamente representa la chamarra, sino también un vehículo MG que está diseñado con todos los cuidados posibles para que cuando te subas, te sientas único, especial y protegido, porque eso es lo que hace la marca entonces de ahí surge el diseño la chamarra”.

L&S: Finalmente, al llevar a cabo este proyecto, ¿qué mensaje o emoción esperas que las personas sientan al vestir estas chamarras y cómo crees que contribuirán a la relación entre los fans de MG y la marca en sí?

Anuar Layón: “No se tratan de representar el auto antiguo de MG que ya conocemos y que es muy emblemático, este es mi evolución, mi cambio, mi representación de lo que es el 2023 y sin dejar atrás el legado de la marca, creo que la chamarra lo representa de una manera muy interesante y con mucho respeto que creo que además es algo importante de mencionar; la marca está respetando su usuario y está respetando una colaboración con un diseñador mexicano permitiéndonos hacer un proyecto a nuestro gusto”.

Anuar Layón, hace unos días participó en la edición 89 de SAPICA, donde habló sobre la importancia de crear identidad en la industria del vestido, destacando el crecimiento de la moda impulsado por la pandemia y el impacto de las redes sociales. Abordó también la sostenibilidad, resaltando el aumento del "upcycling", y alentó el apoyo a marcas nacionales para el desarrollo económico. También subrayó la necesidad de respetar la propiedad intelectual y fomentar la colaboración en la industria.