El Buen Fin 2026 llegó a Ticketmaster: tiene promociones y descuentos de hasta 50% en estos eventos

Cuándo es el Buen Fin 2026

El Buen Fin 2026 ya dio inicio. Se realiza de este viernes 13 al martes 17 de noviembre. En este lapso tendrás muchas facilidades de pago y descuentos y promociones en los productos o servicios de tu interés.

Promociones de Ticketmaster por Buen Fin 2026

Toma nota porque son varios eventos que participan en esta promoción.

El Rey León: 50% de descuento + 3, 6 y 9 meses sin intereses con tarjetas Banamex. Para aplicar la promo:

1. Elige la función de tu preferencia e ingresa en "Buscar boletos".

2. Selecciona tus lugares y elige tu forma de pago.

3. Aplican 3, 6 y 9 MSI con tarjetas Banamex

4. Limitado a 12 boletos, sujeto a disponibilidad

5. Consulta funciones y secciones participantes.

Cirque Du Solei ECHO: 40% de descuento. Para aplicar la promo:

1. Elige la función de tu preferencia e ingresa en ""Buscar boletos"".

2. Selecciona tus lugares en las secciones participantes y elige tu forma de pago.

3. Limitado a 12 boletos, sujeto a disponibilidad.

4. Consulta funciones participantes.

Coca-Cola Flow Fest: Descuentos especial en la Fase 3: $2,790.00 pesos. *No necesitas activar ninguna promoción especial, solo debes elegir la opción de descuento con Buen Fin 2026.

Dimash Qudaibergen: 30% de descuento. Desde los $859.00 pesos a los $1,467.00 pesos. *No necesitas activar ninguna promoción especial, solo debes elegir la opción de descuento con Buen Fin 2026.





Matilda, el musical: 35% de descuento. Desde los $1,150.50 pesos a los $2579.25 pesos. *No necesitas activar ninguna promoción especial, solo debes elegir la opción de descuento con Buen Fin 2026.

David Bisbal: 50% de descuento. Desde los $372.00 pesos a los $3472.00 pesos. *No necesitas activar ninguna promoción especial, solo debes elegir la opción de descuento con Buen Fin 2026.

Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey: 50% de descuento. Desde los $372.00 pesos a los $3,720.00 pesos. *No necesitas activar ninguna promoción especial, solo debes elegir la opción de descuento con Buen Fin 2026.

El Cascanueces: Promoción 2x1. Desde los $242.50 pesos cada uno. *No necesitas activar ninguna promoción especial, solo debes elegir la opción de 2x1.



Grupo Niche: 25% de descuento. Desde $325.50 pesos cada uno, con cargos incluidos, hasta los $2,604.00 pesos. *No necesitas activar ninguna promoción especial, solo debes elegir la opción de descuento con Buen Fin 2026.

Joy: 50% de descuento. Desde los $235.50 pesos cada uno, hasta los $620.00 pesos cada uno con este descuento especial. *No necesitas activar ninguna promoción especial, solo debes elegir la opción de descuento con Buen Fin 2026.

Louis Tomlinson: 30% de descuento. Desde los $590.00 pesos cada uno, hasta los $1,892.00 pesos. *No necesitas activar ninguna promoción especial, solo debes elegir la opción de descuento con Buen Fin 2026.

Para ver todos los descuentos de Ticketmaster en el Buen Fin 2026 da clic aquí .